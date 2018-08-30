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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль немного теряет по отношению к бивалютной корзине на фоне нестабильности в странах с развивающейся экономикой, в частности, в Турции и Аргентине.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,07-68,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,155 руб./$1 (+21,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 79,7225 руб./EUR1 (+13,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 18 копеек к уровню закрытия среды, до 73,36 рубля.

Доллар при этом оказался почти на 1 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,31 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", сохраняющаяся на ряде валютных площадок emerging markets негативная динамика способствует выходу инвесторов и из рубля. В частности, на стороне "медведей" финансовая нестабильность в Турции и Аргентине. Турецкая лира продолжает снижаться с начала недели, несмотря на усилия местного ЦБ по поддержанию ее курса, аргентинский песо дешевеет на обращении руководства страны к МВФ о выделении средств для смягчения финансового кризиса.

К тому же инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения между США и Китаем после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил КНР в подрыве американских усилий по ядерному разоружению КНДР. "Президент Трамп абсолютно уверен, что Северная Корея испытывает серьезное давление со стороны Китая из-за наших торговых разногласий с китайским правительством", - говорится в сообщении на сайте Белого дома, которое Трамп затем процитировал в своем твиттере.

Вместе с тем цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в четверг, инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные накануне данные о сокращении товарных запасов нефти в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 30 августа повысилась на 0,36% - до $77,42 за баррель. Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,49% - до $69,85 за баррель. В среду котировка фьючерса на Brent поднялась на 1,6%, до $77,14 за баррель, а WTI подорожала на 1,4%, до $69,51 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, запасы нефти в стране сократились на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей. Аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей. Резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки. Импорт снизился на 33 тыс. б/с, тогда как экспорт вырос на 624 тыс. б/с.

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Теги: Рубль, евро, доллар, нефть

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