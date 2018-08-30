Большинство фондовых индексов Азии снизились из-за слов Трампа о Китае и КНДР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг вслед за Гонконгом и Шанхаем после четырех сессий роста подряд. Инвесторов тревожат возобновившиеся политические трения во многих регионах мира.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% в ходе торгов. Акции технологических компаний дорожают, но их подъем нивелируется падением котировок в телекоммуникационной и финансовой отраслях.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, Shenzhen Composite - на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,1%, но более широкий Topix потерял 0,1%.

Южнокорейский KOSPI, индийский Sensex и австралийский S&P/ASX 200 почти не изменились. Таиландский SE THAI прибавил 0,3%.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в подрыве американских усилий по ядерному разоружению КНДР.

"Президент Трамп абсолютно уверен, что Северная Корея испытывает серьезное давление со стороны Китая из-за наших тоновых разногласий с китайским правительством", - говорится в сообщении на сайте Белого дома, которое Трамп затем процитировал в своем твтттере.

Рост розничных продаж в Японии превысил ожидания рынка. В июле показатель увеличился максимальными темпами с декабря - на 1,5% в годовом выражении при прогнозировавшемся подъеме на 1,2%. Положительная динамика в розничном секторе сохраняется уже девять месяцев подряд.

Австралийский доллар дешевеет после того, как данные об инвестициях компаний за II квартал оказались хуже ожиданий. Объем инвестиций сократился в апреле-июне впервые за 1,5 года - на 2,5% относительно предыдущего квартала, тогда как рынок в среднем ожидал повышения на 0,6%.

Новозеландский доллар также дешевеет, поскольку индекс делового доверия в стране рухнул до минимума за 10 лет - минус 50,3 пункта в августе по сравнению с минус 44,9 пункта в июле.

Курс акций японской нефтяной корпорации Inpex поднялся на 1,3% благодаря росту цен на нефть.

Акции китайского производителя автомобилей BYD подешевели на 2,4%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли в I полугодии на 72% и сохраняющихся проблемах.

Цены бумаг китайских страховщиков растут на сообщениях о том, что госкорпорация China Securities Finance Corp. скупает акции в этой отрасли.

Капитализация китайских банков Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China снижается на торгах в Гонконге на 0,9-1,5%.

Котировки ценных бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросли на 2%.