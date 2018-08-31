Сбербанк начал готовить спецпродукты для пожилых в связи с пенсионной реформой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России в связи с повышением пенсионного возраста готовит специальные продукты для пожилых людей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"В рамках выступления президента (имеются в виду инициативы Владимира Путина по параметрам изменения пенсионного возраста - ИФ) мы готовим целый ряд инициатив, как мы можем поддержать - и страховой линейкой, страхование жизни, возможности наших пенсионных фондов, создание специальных финансовых продуктов для людей пожилого возраста", - сказал банкир.

По его словам, сейчас в Сбербанке "порядка 2% ипотечных кредитов выдаются людям старше 60 лет", а 20% ипотечных заемщиков погашают ссуды в возрасте старше 60 лет.

"Образование, переквалификация людей старшего возраста - это тоже серьезная задача, серьезная проблема. Здесь тоже мы готовы в том числе совместно с нашим университетом разработать программу по переквалификации людей старшего возраста, специальность которых оказалась на рынке невостребованной", - сказал Греф. Он отметил, что это непростая задача, требующая методологического подхода и создания специальных учебных заведений.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в принятый в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста. В частности, глава государства выступил за повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как планировалось ранее (сейчас - 55 лет). Для мужчин возраст выхода на пенсию предполагается повысить до 65 лет (сейчас - 60 лет).