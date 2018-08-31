Минсельхоз Крыма оценил в 4 млрд руб. недополученный доход от урожая из-за засухи

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Недополученные доходы аграриев Крыма от недобора урожая в текущем году из-за засушливой погоды составят более 4 млрд рублей, прямой ущерб от засухи оценивается в 237 млн рублей, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Несмотря на сложные погодные условия, в республике закончена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 548 тыс. га. Намолочено 906 тыс. тонн", - цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Он отметил, что документы по сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации (ЧС), отправлены в Минсельхоз России.

"Пакеты документов прошли экспертную оценку. В настоящее время Минсельхозом России готовится распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении финансовых средств республике Крым для возмещения ущерба предприятиям, пострадавшим в результате ЧС. На сегодня по 47 предприятиям подтвержден ущерб в размере 67 млн рублей", - отметил Рюмшин.

По его словам, важнейшим фактором для "обеспечения стабильных урожаев в условиях засухи" является использование качественного семенного материала, адаптированного под климат Крыма.

"Для предприятий, пострадавших в результате засухи, стоимость элитных семян, произведенных в НИИ сельского хозяйства Крыма, составит 16 тыс. рублей за тонну", - отметил глава Минсельхоза региона.

Как сообщалось, с марта по июнь 2018 года в Крыму не было атмосферных осадков. Власти объявили режим ЧС в 6 районах республики.

Урожай ранних зерновых в 2018 году сократился в 1,9 раза по сравнению с урожаем 2017 года, который стал рекордным за последние 8 лет для аграриев региона.