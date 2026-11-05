Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением фондовых индексов на 0,9%

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренное снижение под давлением заметно упавших мировых цен на нефть после состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2419,15 пункта (-0,94%), индекс РТС - 933,13 пункта (-0,94%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,9%.

Подешевели акции "Роснефти" (-3,9%), "Татнефти" (-3,2%), "Газпрома" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "ММК" (-1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,9%), "Т-Технологий" (-0,7%), Сбербанка (-0,6%), "Русала" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,7%),

Подорожали акции "Полюса" (+5,9%), МКПАО "ВК" (+5%), "ИКС 5" (+1,4%), "Норникеля" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%).

Демократическая партия получит большинство мест в Сенате и Палате представителей США по результатам промежуточных выборов в Конгресс, прогнозируют американские СМИ. "Победа демократов в Сенате последовала за быстрой и решающей победой в Палате представителей, где демократы, как ожидается, получат самое большое число мест почти за два десятилетия", - сообщил NBC News. Согласно прогнозу телеканала, демократы обеспечивают себе 53 места из 100 в верхней палате Конгресса США. В нижней палате Демократическая партия получает 255 мест, для большинства в Палате представителей необходимо как минимум 218 мест.

По данным телеканала CNN, демократы получат контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом, одержав "громкую и историческую победу". Телеканал ABC News также предрекает победу демократов в обеих палатах Конгресса США.

Мировые цены на нефть 5 ноября утром продолжают снижаться после заметного (более чем на 8%) падения накануне. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,61%, до $94,02 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,02%, до $87,2 за баррель.

Волатильность на нефтяном рынке усилилась на фоне ожиданий дальнейших шагов США в конфликте с Ираном после того, как Республиканская партия Дональда Трампа проиграла промежуточные выборы и утратила контроль над Конгрессом. Инвесторы оценивают возможность скорого мирного соглашения: Трамп заявил, что у США нет немедленных планов наносить удары по Ирану, а аналитики отмечают, что победа демократов может привести к сокращению военных расходов и активизации мирных переговоров. На котировки давит и рост экспорта нефти с Ближнего Востока, а также новости о предпринимаемых Катаром посреднических усилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении украинского урегулирования и заявил, что, по его мнению, Москва и Киев близки к готовности заключить соглашение. "Полагаю, обе стороны на том этапе, чтобы сказать: "Давайте заключим соглашение", - сказал Трамп в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что американский лидер "выразил оптимизм относительно подвижек в мирных переговорах России и Украины". При этом, как обращает внимание Financial Times, "украинские переговорщики оптимизм Трампа не разделяют".

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в столице ОАЭ 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Вашингтон в рамках украинского урегулирования работает с обеими сторонами конфликта и сосредоточен на формировании обширной архитектуры безопасности, заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. "По указанию президента США мы усердно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на завершении этой ужасной войны, но и на создании более обширной архитектуры безопасности, необходимой, чтобы после прекращения боевых действий они больше никогда не возобновились", - написал Кушнер в соцсети X.

Предстоящие трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби будут посвящены обсуждению вопросов безопасности, гарантиям безопасности и пройдут за закрытыми дверями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будут посвящены вопросам безопасности, обеспечению безопасности, гарантиям безопасности сторон. Все детали, разумеется, будут обсуждаться за закрытыми дверями", - сказал Песков в среду журналистам.

Фондовые индексы Уолл-стрит выросли по итогам торгов в среду на фоне победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, снизившей политическую неопределенность и повысившей аппетит инвесторов к риску. Президент США Дональд Трамп выразил готовность работать с новым составом Конгресса.

Цены на нефть в среду упали более чем на 8% на возросших ожиданиях скорого завершения американо-иранского конфликта, что также способствовало улучшению настроений на фондовом рынке, однако негативно отразилось на котировках акций нефтяных компаний. В свою очередь технологический сектор отреагировал на итоги выборов неоднозначно. Некоторые эксперты полагают, что демократы будут добиваться ужесточения регулирования в сфере развития искусственного интеллекта.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,25%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 5 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Австралии и Гонконга подрастают на 0,4-3,1%, в то время как индексы Японии и Южной Кореи снижаются на 1,1-4,5%.