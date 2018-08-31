Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку Суверенным фондом Катара 14,6% акций "Роснефти".

"Решение было одобрено правительственной комиссией (по контролю за иностранными инвестициями - ИФ)", - сообщил журналистам источник в правительстве.

"Это решение было принято совсем недавно", - уточнил он.

Совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore - QHG Shares Pte. Ltd. в декабре 2016 года подписало соглашение о покупке у госхолдинга "Роснефтегаз" 19,5% акций "Роснефти". При этом QIA вложила 2,5 млрд евро собственных средств, Glencore - 300 млн евро, остальное предоставили банки.

В апреле 2018 года стало известно, что QIA планирует приобрести у QHG 14,16% акций "Роснефти". Ранее эту долю у консорциума QIA и Glencore планировала купить частная китайская компания CEFС, однако столкнулась с проблемами: по данным китайских СМИ, председатель ее совета директоров Е Цзяньмин попал под следствие и, возможно, даже задержан. Сделка по продаже доли "Роснефти" в пользу китайской CEFC была расторгнута. В итоге катарский фонд может стать владельцем 18,93% "Роснефти". У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Glencore ожидает закрытия сделки по покупке Суверенным фондом Катара 14,6% акций "Роснефти" во II полугодии.