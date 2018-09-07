Главные новости
В РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ миреСМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой ИспанииКультураКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильм
Экономика

Glencore продала 14,16% акций "Роснефти" катарскому фонду QIA

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Завершена сделка продажи швейцарским трейдером Glencore 14,16% доли "Роснефти" в пользу суверенного фонда Катара (QIA), говорится в сообщении Glencore.

В результате этой сделки прямая доля QIA в "Роснефти" теперь составляет 18,93%. Доля Glencore в "Роснефти" - 0,57%.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила выкуп Суверенным фондом Катара акций "Роснефти", принадлежавших консорциуму QIA с Glencore.

Совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore - QHG Shares Pte. Ltd. в декабре 2016 года подписало соглашение о покупке у госхолдинга "Роснефтегаз" 19,5% акций "Роснефти". При этом QIA вложила 2,5 млрд евро собственных средств, Glencore - 300 млн евро, остальное предоставили банки.

В апреле 2018 года стало известно, что QIA планирует приобрести у QHG 14,16% акций "Роснефти". Ранее эту долю у консорциума QIA и Glencore планировала купить частная китайская компания CEFС, однако столкнулась с проблемами: по данным китайских СМИ, председатель ее совета директоров Е Цзяньмин попал под следствие и, возможно, даже задержан. Сделка по продаже доли "Роснефти" в пользу китайской CEFC была расторгнута.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роснефть, Суверенный фонд Катара, QIA, Glencore

Новости по теме

Экономика
Орешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТООрешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТО
Министра попросили прокомментировать заявления Трампа о возможном выходе США из организацииПодробнее
 Евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля
Доллар достиг 69,11 рублей с апреля 2016 годаПодробнее
 ЦБ РФ прекратил работу временной администрации ПромсвязьбанкаЦБ РФ прекратил работу временной администрации Промсвязьбанка
Сформированы органы управления банком, председателем правления назначен Петр Фрадков Подробнее
 Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"
Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"Подробнее
Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"
Шведские парламентарии собираются продвинуть в Европарламент закон о запрете на строительство газопровода, хотя кабмин согласовал строительство еще в июнеПодробнее
 "Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
 Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеВ миреСМИ сообщили о сотрудничестве Скрипаля с разведкой ИспанииКультураКиноакадемия США в 2019 году не будет вручать "Оскар" за лучший популярный фильмВ РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России

Американец задержан в Петербурге по подозрению в педофилии

По данным следователей, от его действий пострадали два мальчика, в том числе ребенок-инвалид Подробнее

"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба

"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клубаМексиканский "Дорадос де Синалоа" сообщил о назначении на пост главного тренера аргентинца, который является председателем правления белорусской команды Подробнее

К сбою на Московском центральном кольце привела поломка поезда "Ласточка"

Суд продлил арест начальнику пожарного караула по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

Рубль немного вырос к бивалютной корзине после обвала накануне

Glencore продала 14,16% акций "Роснефти" катарскому фонду QIA

В Новосибирске задержали вандала, нарисовавшего свастику на памятнике Ленину

Пой, танцуй, будь собой

Пой, танцуй, будь собойСразу два фильма на Венецианском кинофестивале посвящены теме музыкальной индустрии Подробнее

Пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима в Пермском крае

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Трамп не будет отвечать на вопросы следователей о помехах расследованию Мюллера

Мосгорсуд проверит законность приговора криминальному авторитету Шакро Молодому

Сбой произошел в работе Московского центрального кольца

В томском магазине вызвали вооруженную охрану из-за неоплаченного первоклассницей леденца

Число жертв землетрясения на Хоккайдо достигло 16 человек

Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе

Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеИгорь Комаров сменил Михаила Бабича, который ранее был назначен послом РФ в Белоруссии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');