Glencore продала 14,16% акций "Роснефти" катарскому фонду QIA

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Завершена сделка продажи швейцарским трейдером Glencore 14,16% доли "Роснефти" в пользу суверенного фонда Катара (QIA), говорится в сообщении Glencore.

В результате этой сделки прямая доля QIA в "Роснефти" теперь составляет 18,93%. Доля Glencore в "Роснефти" - 0,57%.

Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила выкуп Суверенным фондом Катара акций "Роснефти", принадлежавших консорциуму QIA с Glencore.

Совместное предприятие суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore - QHG Shares Pte. Ltd. в декабре 2016 года подписало соглашение о покупке у госхолдинга "Роснефтегаз" 19,5% акций "Роснефти". При этом QIA вложила 2,5 млрд евро собственных средств, Glencore - 300 млн евро, остальное предоставили банки.

В апреле 2018 года стало известно, что QIA планирует приобрести у QHG 14,16% акций "Роснефти". Ранее эту долю у консорциума QIA и Glencore планировала купить частная китайская компания CEFС, однако столкнулась с проблемами: по данным китайских СМИ, председатель ее совета директоров Е Цзяньмин попал под следствие и, возможно, даже задержан. Сделка по продаже доли "Роснефти" в пользу китайской CEFC была расторгнута.