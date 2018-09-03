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Рубль оказался на минимальных отметках с начала дня к доллару и евро

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль торгуется вблизи минимальных отметок к бивалютной корзине с начала торговой сессии на фоне сниженной активности участников рынка из-за выходного дня в США.

Курс доллара США составил 68,15 руб. в 19:00, что на 60,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,17 руб., поднявшись на 79,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 68,8 копейки - до 73,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро, торгуясь на минимальных с начала торгов отметках к бивалютной корзине на фоне сниженной активности участников рынка из-за выходного дня в США, где в понедельник отмечается День труда (праздник традиционно проходит в США в первый понедельник сентября).

Доллар США демонстрирует относительную стабильность в парах к основным мировым валютам, валюты стран с развивающимися экономиками продолжают дешеветь, хотя и значительно ослабили темпы падения, наблюдавшиеся неделей ранее. Участники торгов оценивают возможность нового витка торговых войн США с основными торговыми партнерами после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможность выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, как сообщали СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в понедельник на сигналах о снижении экспорта нефти и нефтяного конденсата из Ирана до минимума более чем за два года. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 0,71% - до $78,28 за баррель. Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся к указанному времени на 0,4% - до $70,08 за баррель. Основных торгов на NYMEX в понедельник проводиться не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 сентября на 30,04 копейки, до 67,7443 руб., и уменьшил курс евро на 85,9 копейки, до 78,6376 руб.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" не проводились на торгах Московской биржи в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 10,95 копейки и составил 67,9271 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 094,485 млн, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 62,11 копейки, до 78,7114 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 17,33 копейки и составил 78,8391 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR468,072 млн, из которых EUR252,858 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR215,214 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник, 3 сентября, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе на 571,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,2% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на отметке 7,53% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 2 б.п. - до 7,68% и 7,7% годовых соответственно.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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