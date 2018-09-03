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Экономика

Рубль подешевел к доллару и евро на старте первого торгового дня сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в первый торговый день нового месяца, корректируясь вниз после пятничного роста.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,69-67,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,79 руб./$1 (+24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,67 руб./EUR1 (+29,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 26,5 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,22 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 83,16 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте понедельника, корректируясь после роста в последний торговый день прошлой недели и на фоне сниженной активности участников рынка. В понедельник торги на американском рынке акций проводиться не будут в связи с государственным праздником - Днем труда, отмечаемым в США в первый понедельник сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 3 сентября увеличилась на 0,17% - до $77,77 за баррель. Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 0,04% - до $69,77 за баррель. Основных торгов на NYMEX в понедельник не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.

По итогам августа нефть Brent подорожала на 4,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с апреля, а WTI - всего на 1,5%.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", Россия в августе увеличила добычу на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, но при этом показатель оставался на 0,2% ниже, чем в октябре 2016 года, показатель за который был принят в качестве исходной точки для договоренностей ОПЕК+.

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее, сообщили агентству Bloomberg два источника в ОПЕК.

Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 862 штук.

Торговые споры США и Китая по-прежнему привлекают внимание участников нефтяного рынка. Китай, приостановивший закупку нефти у США в августе из-за разногласий по вопросам внешней торговли, не будет возобновлять ее и в сентябре, считает Ричард Маллинсон из Energy Aspects. Вместе с тем он ожидает, что в октябре КНР снова начнет ввозить нефть из США, поскольку китайские коммерческие запасы нефти близки к рекордному минимуму. Как пишет Dow Jones, объемы, вероятно, будут меньше, чем ранее: импорт американской нефти в Китай в четвертом квартале может составить от 200 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 400-500 тыс. б/с до приостановки.

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