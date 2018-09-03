Индекс РТС просел на рынке акций РФ из-за ослабления рубля

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips при невысокой активности торгов в отсутствие игроков из США; индекс РТС просел из-за ослабления рубля, а лучше рынка выглядели выросшие бумаги "Россетей" и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа" на фоне стартовавшего 3 сентября buyback.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2346,08 пункта (+0,01%), индекс РТС просел до 1085,19 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,2%.

Доллар подорожал до 68,11 руб./$1 (+0,56 рубля).

Выросли рублевые акции "Россетей" (+2,9% и +4,2% "префы"), "Транснефти" (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Северстали" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%).

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали до 4728 рублей (+0,6%) в свете стартовавшего 3 сентября выкупа акций и депозитарных расписок на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд (программа buyback НК продлится до конца 2022 года).

Спрос на перепроданные в последние месяцы акции "Россетей" могли подогреть ожидания совещания по электросетям у премьера РФ Дмитрия Медведева в начале сентября, где будут обсуждаться проблемы сектора. На прошлой неделе также стало известно, что холдинг ПАО "Россети" может до конца года получить новый, долгосрочный десятилетний тариф, о чем сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Подешевели бумаги "ФСК ЕЭС" (-1,9%), АФК "Система" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Мечела" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ВТБ (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 16,984 млрд рублей (из них 5,674 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивали очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами. В понедельник торги на американском рынке акций не проводятся в связи с государственным праздником - Днем труда, отмечаемым в США в первый понедельник сентября с 1894 года.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония снизилась на 0,6%, Китай потерял 0,4%) из-за опасений, связанных с эскалацией напряженности в отношениях США с Канадой и Китаем, а также в отношении ситуации в Аргентине и Турции. В Европе нет единого вектора (FTSE вырос на 1%, DAX 30 просел на 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

В пятницу переговоры США и Канады о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) завершились без подписания каких-либо документов, сообщает The Wall Street Journal. В субботу президент США Трамп написал в твиттере, что не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА.

Нефть в понедельник возобновила попытки роста, участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $78,08 за баррель (+0,6% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,05 за баррель (+0,4% и -0,6% в пятницу). По итогам августа Brent подорожала на 4,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с апреля, а WTI - всего на 1,5%.