Главные новости
В РоссииПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаВ мире"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в ТегеранВ миреПорошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе
Экономика

Индекс РТС просел на рынке акций РФ из-за ослабления рубля

Есть обновление от 19:32

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips при невысокой активности торгов в отсутствие игроков из США; индекс РТС просел из-за ослабления рубля, а лучше рынка выглядели выросшие бумаги "Россетей" и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа" на фоне стартовавшего 3 сентября buyback.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2346,08 пункта (+0,01%), индекс РТС просел до 1085,19 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,2%.

Доллар подорожал до 68,11 руб./$1 (+0,56 рубля).

Выросли рублевые акции "Россетей" (+2,9% и +4,2% "префы"), "Транснефти" (+2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Северстали" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%).

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали до 4728 рублей (+0,6%) в свете стартовавшего 3 сентября выкупа акций и депозитарных расписок на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд (программа buyback НК продлится до конца 2022 года).

Спрос на перепроданные в последние месяцы акции "Россетей" могли подогреть ожидания совещания по электросетям у премьера РФ Дмитрия Медведева в начале сентября, где будут обсуждаться проблемы сектора. На прошлой неделе также стало известно, что холдинг ПАО "Россети" может до конца года получить новый, долгосрочный десятилетний тариф, о чем сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Подешевели бумаги "ФСК ЕЭС" (-1,9%), АФК "Система" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Мечела" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), ВТБ (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 16,984 млрд рублей (из них 5,674 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу показали смешанную динамику, поскольку инвесторы оценивали очередные сигналы возможного усиления противостояния США с их торговыми партнерами. В понедельник торги на американском рынке акций не проводятся в связи с государственным праздником - Днем труда, отмечаемым в США в первый понедельник сентября с 1894 года.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Bloomberg, что недоволен ходом переговоров с Евросоюзом, а также не исключил возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

Кроме того, по данным СМИ, Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на следующей неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония снизилась на 0,6%, Китай потерял 0,4%) из-за опасений, связанных с эскалацией напряженности в отношениях США с Канадой и Китаем, а также в отношении ситуации в Аргентине и Турции. В Европе нет единого вектора (FTSE вырос на 1%, DAX 30 просел на 0,1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

В пятницу переговоры США и Канады о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) завершились без подписания каких-либо документов, сообщает The Wall Street Journal. В субботу президент США Трамп написал в твиттере, что не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА.

Нефть в понедельник возобновила попытки роста, участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $78,08 за баррель (+0,6% и -0,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,05 за баррель (+0,4% и -0,6% в пятницу). По итогам августа Brent подорожала на 4,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с апреля, а WTI - всего на 1,5%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
 Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
 Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банковМинэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков
Проект был предложен для обсуждения МинфиномПодробнее
 Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
 Владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед МусаевВладельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев
Бывший главред журнала Николай Усков вернётся в Forbes на должность редакционного директора, главредом будет Николай МазуринПодробнее
 Трамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых странТрамп ввел послабления на экспорт в США стали и алюминия для некоторых стран
Изменения затронули, в частности, торговлю с Южной Кореей, Бразилией и АргентинойПодробнее
 Голикова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублейГоликова оценила затраты на корректировку пенсионного возраста для женщин в 3,2 трлн рублей
Она также сообщила о подготовке поправок, чтобы закрепить льготы в старых границах пенсионного возрастаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 сентября6 фото
03 сентября
Фотохроника 3 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаВ мире"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в ТегеранВ миреПорошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбеВ миреФСБ направила специалистов в ДНР для расследования убийства ЗахарченкоВ РоссииРогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели КитаюВ РоссииПесков назвал вмешательством в дела РФ попытки ФБР завербовать Дерипаску

"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в Тегеран

"Ъ" сообщил о визите главного раввина России в ТегеранИсточник издания предположил, что поездка Берла Лазара была связана с ситуацией в Сирии Подробнее

Ростуризм исключил из реестра три юрлица туроператора "Натали Турс"

Что произошло за день: понедельник, 3 сентября

Повреждение "Союза" "неуверенной рукой", следователи ФСБ в Донецке и Месси - уже точно не лучший футболист года Подробнее

"Деловая Россия" предложила административное наказание за увольнение накануне пенсии

Фотохроника 3 сентября

Фотохроника 3 сентября6 фото

Минюст предложил ввести уголовную ответственность за склонение детей к опасным действиям

Уголовное преследование за совершение подобных преступлений грозит и несовершеннолетним Подробнее

Рубль оказался на минимальных отметках с начала дня к доллару и евро

Индекс РТС просел на рынке акций РФ из-за ослабления рубля

Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе

Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбеПрезидент Украины намерен сделать это до 30 сентября Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');