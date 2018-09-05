Фондовые индексы США завершили снижением первую торговую сессию сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию сентября в "красной зоне" после длинных выходных, связанных с государственным праздником, несмотря на сильные данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности США.

Инвесторы продолжали оценивать очередные сигналы возможного усиления противостояния США с торговыми партнерами и реагировали на неоднозначные показатели продажи автомобилей отдельными производителями в августе.

По итогам августа Standard & Poor's 500 и Nasdaq выросли пятый месяц подряд, а Dow Jones Industrial Average продемонстрировал второе повышение подряд.

Участники рынка рассчитывают на возобновление торговых переговоров США и Канады с 5 сентября, отмечает CNBC. США в пятницу прервали переговоры с Канадой, и в выходные американский президент Дональд Трамп грозился исключить Канаду из новых договоренностей, которые заменят соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе неожиданно вырос до максимума за 14 лет - 61,3 пункта против 58,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 57,6 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики.

Как пишет MarketWatch, выборы в Конгресс США в этом году привлекают повышенное внимание рынка акций из-за непредсказуемости результатов и общей политической неопределенности.

"Рынки будут внимательно отслеживать предстоящие промежуточные выборы, так как смещение баланса сил в Вашингтоне может иметь значимые последствия для налогово-бюджетной политики и иностранных отношений", - отмечает директор портфельной стратегии одного из подразделений Merrill Lynch Ниладри Мухерджи.

Так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться все 435 депутатов Палаты представителей Конгресса, 35 из 100 сенаторов США, а также 39 губернаторов штатов и территорий, пройдут в США 6 ноября.

Котировки акций Nike Inc. опустились на 3,2% к концу основной сессии, что стало самым значительным падением в рамках Dow Jones Industrial Average. Новая рекламная кампания Nike пройдет с участием полузащитника НФЛ Колина Каперника, который первым встал на колени во время исполнения гимна США в знак протеста против расовой несправедливости и полицейского произвола. Некоторые из потребителей Nike крайне негативно отреагировали на эту новость, выражая протест уничтожением продукции компании.

Цена акций оператора шельфовых нефтяных платформ Transocean Ltd. рухнула на 6,7%. Швейцарская Transocean объявила о покупке базирующейся в Греции Ocean Rig UDW Inc. за $2,7 млрд с учетом долга. Курс акций Ocean Rig взлетел на 12%.

Акции Ford Motor Co. подешевели на 0,1%. Продажи автомобилей концерна выросли в августе на 4,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 218,5 тыс., при этом объемы реализации внедорожников подскочили на 20%.

Бумаги Fiat Chrysler Automobiles прибавили 0,9%. Августовские продажи Fiat Chrysler в США выросли на 10%, до 193,7 тыс. автомобилей, благодаря спросу на марки Jeep и Ram.

Рыночная стоимость крупнейшего автопроизводителя США General Motors, который больше не публикует помесячные данные, упала на 1,3%.

Ранее во вторник Toyota сообщила о снижении продаж автомобилей на рынке США в августе на 2% в годовом выражении, до 223 тыс., тогда как Honda увеличила сбыт на 1,3%, до 147,8 тыс., а Nissan - на 4%, до 112,4 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 4 сентября опустился на 12,34 пункта (0,05%) - до 25952,48 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,80 пункта (0,17%) - до 2896,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 18,29 пункта (0,23%) и составил 8091,25 пункта.