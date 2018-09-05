Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне просевших мировых фондовых площадок и дешевеющей нефти после ослабления угрозы урагана в Мексиканском заливе; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,4-0,5%, при этом подросли бумаги "Магнита" на новостях о buyback.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2328,21 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1076,87 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал до 68,35 руб. (+0,24 рубля).

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (-1,2%), "Мечела" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%).

Подросли бумаги АФК "Система" (+1,4%), "Магнита" (+0,5%, до 4065 рублей).

Ритейлер "Магнит" проведет выкуп собственных акций с 5 сентября по 28 декабря для вознаграждения сотрудников, объем программы buyback составит до 16,5 млрд рублей.

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне снизились после длинных выходных, связанных с государственным праздником, несмотря на сильные данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности США. Инвесторы продолжали оценивать очередные сигналы возможного усиления противостояния США с торговыми партнерами и реагировали на неоднозначные показатели продажи автомобилей отдельными производителями в августе.

Участники рынка рассчитывают на возобновление торговых переговоров США и Канады с 5 сентября, отмечает CNBC. США в пятницу прервали переговоры с Канадой, и в выходные американский президент Дональд Трамп грозился исключить Канаду из новых договоренностей, которые заменят соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе неожиданно вырос до максимума за 14 лет - 61,3 пункта против 58,1 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 57,6 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о росте деловой активности в указанном сегменте экономики.

Как пишет MarketWatch, выборы в Конгресс США в этом году привлекают повышенное внимание рынка акций из-за непредсказуемости результатов и общей политической неопределенности. Так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться все 435 депутатов Палаты представителей Конгресса, 35 из 100 сенаторов США, а также 39 губернаторов штатов и территорий, пройдут в США 6 ноября.

Вслед за США снижается в среду Азия (Япония снизилась на 0,5%, Китай - на 1,8%) из-за обеспокоенности инвесторов торговыми спорами США с Китаем, Канадой и другими странами, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Давление на активы emerging markets продолжает усиливаться по всему миру, валютный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets Currency в среду пытается стабилизироваться у минимальной отметки более чем за год, во вторник он потерял 0,5% и достиг минимума с мая 2017 года.

В среду были обнародованы данные о динамике деловой активности в сфере услуг азиатских стран за август. В Японии индекс менеджеров закупок (PMI) в этом секторе вырос до максимума за четыре месяца, в Австралии подъем замедлился, в Гонконге продолжилось ослабление, а в Индии PMI в сфере услуг был минимальным за три месяца.

На нефтяном рынке цены просели на фоне ослабления опасений, связанных с потенциальными последствиями шторма "Гордон" в Мексиканском заливе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $77,56 за баррель (-0,8% и +0,03% накануне), октябрьская цена WTI - $69,11 за баррель (-1,1%).