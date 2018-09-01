Экономика

Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА

Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"

Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не считает, что существует политическая необходимость того, чтобы Канада оставалась в новой сделке североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Нет политической необходимости того, чтобы оставлять Канаду в новой сделке по НАФТА. Если мы не сможем достичь справедливой для США сделки...Канада будет исключена", - написал он в субботу в твиттере.

"Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры или же я просто положу конец НАФТА, и у нас все будет гораздо лучше", - добавил Трамп.

Трамп также назвал НАФТА "одной из худших торговых сделок" и сказал, что соглашение "никогда не стоило подписывать". "Мы достигнем новой сделки или вернемся к тому, что было до НАФТА", - добавил президент.

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Договоренности с Канадой на тот момент не были достигнуты.

28 августа в Вашингтон на переговоры отправилась глава МИД Канады Христя Фриланд, до выходных стороны так и не смогли прийти к соглашению по НАФТА. В результате переговоры было решено продлить.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном более года назад. В последние недели участие в них принимали только США и Мексика.

На данный момент НАФТА (NAFTA, соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой - ИФ) представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.

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Теги: США, Дональд Трамп, Канада, НАФТА, NAFTA

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