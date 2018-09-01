Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не считает, что существует политическая необходимость того, чтобы Канада оставалась в новой сделке североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Нет политической необходимости того, чтобы оставлять Канаду в новой сделке по НАФТА. Если мы не сможем достичь справедливой для США сделки...Канада будет исключена", - написал он в субботу в твиттере.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don"t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2018 г.

"Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры или же я просто положу конец НАФТА, и у нас все будет гораздо лучше", - добавил Трамп.

Трамп также назвал НАФТА "одной из худших торговых сделок" и сказал, что соглашение "никогда не стоило подписывать". "Мы достигнем новой сделки или вернемся к тому, что было до НАФТА", - добавил президент.

....Remember, NAFTA was one of the WORST Trade Deals ever made. The U.S. lost thousands of businesses and millions of jobs. We were far better off before NAFTA - should never have been signed. Even the Vat Tax was not accounted for. We make new deal or go back to pre-NAFTA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2018 г.

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Договоренности с Канадой на тот момент не были достигнуты.

28 августа в Вашингтон на переговоры отправилась глава МИД Канады Христя Фриланд, до выходных стороны так и не смогли прийти к соглашению по НАФТА. В результате переговоры было решено продлить.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном более года назад. В последние недели участие в них принимали только США и Мексика.

На данный момент НАФТА (NAFTA, соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой - ИФ) представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.