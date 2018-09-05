Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам из-за продолжающегося падения рынков валют развивающихся экономик и снижения нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,3-68,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,3 руб. (+18,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 78,99 руб. (+6,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 13,35 копейки к уровню закрытия понедельника, до 73,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,38 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,75 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте среды, отыгрывая очередную волну снижения интереса мировых инвесторов к риску из-за продолжающегося падения площадок emerging markets. Валюты развивающихся стран во вторник продемонстрировали самое резкое падение почти за месяц на фоне усиливающихся опасений относительно стабильности этой категории активов, пишет Financial Times.

Сводный индекс MSCI Emerging Markets FX опустился на 0,71%, столь значительного снижения не наблюдалось с 10 августа. В число лидеров падения среди валют emerging markets вошел южноафриканский рэнд, поскольку в ЮАР началась первая рецессия с 2009 года. Рэнд подешевел на 2,8% в паре с долларом США. Мексиканское песо потеряло 1% в паре с долларом из-за сохраняющихся опасений об условиях и перспективах предварительного торгового соглашения с США, которое не включает Канаду. Аргентинское песо в ходе торгов потеряло 2,3%. Экономисты полагают, что объявленных правительством мер может быть недостаточно, чтобы сдержать валютный и финансовый кризис.

Тем временем доллар США утром в среду растет как к валютам emerging markets , так и к основным мировым валютам. Трейдеры также ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 сентября. Трейдеры полагают, что американский ЦБ поднимет ставку до 2-2,25% годовых на сентябрьском заседании.

Цены на нефть опускаются в среду на фоне ослабления опасений, связанных с потенциальными последствиями шторма "Гордон" в Мексиканском заливе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени составляет $77,59 за баррель, что на 0,74% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,03% - до $69,15 за баррель.