Фонд национального благосостояния в августе увеличился на 316 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2018 года составил 5 трлн 160,278 млрд рублей, что эквивалентно $75,795 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 августа, фонд составлял 4 трлн 844,4 млрд рублей (эквивалентно $77,16 млрд). Таким образом, за август его объем увеличился на 315,87 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября размещено $22 млрд 112,6 млн, 20 млрд 716,7 млн евро, 4 млрд 368,1 млн фунтов стерлингов.

На депозитах в ВЭБе размещено 577,464 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,434 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 31 августа 2018 года составила $47,8 млн, что эквивалентно 3,254 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 августа составила 505,746 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 438,767 млрд рублей, по средствам, размещенным на депозитах в долларах в ВЭБе - минус 7,582 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - 31,446 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - 43,116 млрд рублей.

В августе 2018 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в привилегированные акции кредитных организаций в сумме 57,4 млн рублей, что эквивалентно $0,92 млн, на депозитах в ВЭБе - 32,9 млн рублей (эквивалент $0,52 млн).

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы с начала 2018 года составил 31,619 млрд рублей (эквивалент $522,7 млн).