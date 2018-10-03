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Экономика

Фонд национального благосостояния в сентябре сократился почти на 156 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2018 года составил 5 трлн 004,491 млрд рублей, что эквивалентно $76,299 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 сентября, фонд составлял 5 трлн 160,278 млрд рублей (эквивалентно $75,795 млрд). Таким образом, за сентябрь его объем снизился на 155,787 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября размещено $22 млрд 113,4 млн, 20 млрд 664,9 млн евро, 4 млрд 368,1 млн фунтов стерлингов и 86,2 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 579,329 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 114,63 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,434 млрд рублей.

В сентябре 2 млрд рублей средств ФНБ были размещены в облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (2 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая) для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 30 сентября 2018 года составила $14,7 млн, что эквивалентно 965,8 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 30 сентября составила 349,959 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 300,703 млрд рублей, по средствам, размещенным на депозитах в долларах в ВЭБе - минус 7,582 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - 23,971 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - 32,867 млрд рублей.

В сентябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе - 12,822 млрд рублей (эквивалент $194,8 млн), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,039 млрд рублей, что эквивалентно $30,1 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы с начала 2018 года составил 46,479 млрд рублей (эквивалент $747,5 млн).

Средства фонда на 1,667 млрд рублей в сентябре были размещены на депозит в ВЭБе для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2)", на 343,7 млн рублей - для финансирования проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов)".

ВЭБ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2018 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1) - 86,2 млн рублей; а также часть средств, размещенных в 2017-2018 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 59,5 млн рублей.

При этом 59,5 млн рублей, досрочно возвращенных с депозитов Внешэкономбанком в сентябре, были конвертированы в $0,87 млн.

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Теги: ФНБ

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