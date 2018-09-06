Отвод от "Северного потока 2" EUGAL получил разрешение на строительство в Саксонии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сухопутный отвод от "Северного потока 2" European Gas Pipeline Link (EUGAL) получил разрешение на строительство в Саксонии, говорится в пресс-релизе компании Gascade, которая строит магистраль.

Строительство 52-километрового участка в Саксонии начнется уже на следующей неделе.

17 августа земля Бранденбург дала разрешение на работы на своей территории. Таким образом, для полного пакета разрешений слово остается только за регулятором земли Мекленбург-Передняя Померания.

Партнерами Gascade по строительству 480-километровой магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.

Ранее сообщалось, что газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год пройдет параллельно OPAL (отвод от первого "Северного потока") - от Грайфсвальда до границы с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf).