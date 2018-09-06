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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,02-0,2%

Есть обновление от 10:26

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне стабилизации нефти после падения и сохраняющегося негативного импульса на мировых фондовых площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,02-0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2321,84 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1071,4 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,5%.

Доллар подорожал до 68,31 руб. (+0,06 рубля).

Президент США Дональд Трамп вновь предостерег от кровопролития в сирийском Идлибе, заявив в среду, что Вашингтон в этом случае "очень разозлится". Он также заявил, что "никогда даже не обсуждал" идею убийства сирийского президента Башара Асада.

Подросли рублевые акции "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "Распадской" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "префы" "Россетей" (-1,4%).

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне показали смешанную динамику (просели S&P 500 и Nasdaq, вырос Dow Jones). В среду в сенатском комитете по разведке США состоялись выступления главы и основателя Twitter Джека Дорси и главного операционного директора Facebook Шерил Сэндберг. Слушания были посвящены попыткам оказать влияние на исход выборов в США посредством деятельности на социальных медиаплатформах.

Дорси заявил сенаторам, что его компания не руководствуется никакой политической идеологией, когда принимает решения. Он также признал, что Twitter оказался "не способен" справиться с "агрессией, армиями троллей и пропагандой через ботов". Сэндберг сказала, что Facebook поздно заметила попытки вмешательства в выборы президента США в 2016 году через платформу соцсети и слишком медленно отреагировала на них.

Негативом для рынка также является отсутствие прогресса в торговых переговорах между США и Канадой.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился почти на 10%, что стало самым значительным подъемом за три года. При этом он достиг максимальных за последние пять месяцев $50,1 млрд, свидетельствует опубликованный в среду отчет министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 8,4%. Дефицит в торговле с Китаем достиг рекордного значения, составив $36,8 млрд.

В Азии в четверг преобладает снижение индексов (Япония снизилась на 0,4%, Китай - на 1%) на опасениях по поводу экономик развивающихся стран, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Негативным фактором для японского фондового рынка стало землетрясение на острове Хоккайдо силой 6,7 балла, жертвами которого стали два человека. Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около трех тысяч домов.

Этим летом в Японии участились природные катаклизмы - в июне произошло землетрясение в Осаке, в июле в стране фиксировались рекордные наводнения, а недавний тайфун "Джеби" стал самым мощным за последние 25 лет. Из-за таких катаклизмов рост числа иностранных туристов в Японии в июле стал самым слабым с 2013 года, эксперты опасаются, что в третьем квартале турпоток может и вовсе снизиться, что может привести к замедлению темпов роста ВВП страны.

Участники рынка выражают повышенные опасения по поводу ситуации в развивающихся странах. Валютный кризис в Турции, обвал курса нацвалюты в Аргентине, рецессия в ЮАР - в совокупности эти новости рисуют тревожную картину для глобальной экономики.

На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытку стабилизации после отката, подогретого ослаблением шторма в Мексиканском заливе и данными о росте запасов на ключевом терминале в Кушинге в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,3 за баррель (+0,04% и -1,2% накануне), октябрьская цена WTI - $68,67 за баррель (-0,1% и -1,7% в среду).

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