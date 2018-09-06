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Рубль слегка подешевел к доллару и вырос к евро на старте торгов в четверг

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается на Московской бирже в четверг утром, рубль лишь слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия явной динамики на рынке энергоносителей.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,18-68,36 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,34 руб. (+9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро уменьшился до 79,37 руб. (-2 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 4,05 копейки к уровню закрытия среды, до 73,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,28 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов в условиях отсутствия явной динамики на рынке нефти после падения накануне, когда инвесторы отреагировали на данные о росте запасов на ключевом терминале в Кушинге. Кроме того, игроки не исключают, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах в отношении китайских товаров объемом $200 млрд.

Ранее представитель Белого дома заявила, что введение пошлин против Китая после окончания сроков приема комментариев от общественности в четверг "вполне возможно".

Участники рынка также следят за ситуацией на развивающихся рынках, где наблюдается падение национальных валют к доллару на фоне различных проблем. Так, ранее стало известно, что экономика ЮАР вступила в период рецессии во втором квартале впервые с 2009 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,03% - до $77,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,07% - до $68,67 за баррель.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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