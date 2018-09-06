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Два человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясения

Почти 40 человек числятся пропавшими без вести

Два человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясения
Разрушения после землетрясения в городе Абира
Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов. В спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов.

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила запланированный визит в Россию, чтобы устранять последствия землетрясения.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ не меняет планов относительно поездки 10 сентября во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил генсек кабинета.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг по местному времени (вечером в среду по московскому времени).

На этой неделе в Японии погибли 11 человек и более 600 получили ранения из-за тайфуна "Джеби", самого мощного за 25 лет.

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Теги: Япония, Хоккайдо

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