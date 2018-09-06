Минэкономразвития заложило сохранение санкций в макропрогноз на шесть лет

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в уточненный макропрогноз до 2024 года заложило сохранение действующего уровня санкций в отношении РФ, возможность новых санкций не рассматривалась, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Московского финансового форума.

"Если что-то будет меняться, конечно, всегда будем смотреть, но пока причин для какого-то серьезного изменения прогноза мы не видим", - отметил он.

По словам Орешкина, повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% приведет к ускорению инфляции в РФ. "Наш прогноз - именно в первом квартале мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5% до 5% мы сейчас ожидаем", - отметил он.

"Понятно, что это будет связано с прямым эффектом от повышения НДС с 1 января. Мы ожидаем вклад этого фактора примерно в 1,3 п.п. По нашей оценке, он (вклад - ИФ) будет несколько компенсироваться обратным эффектом от укрепления рубля, который мы ожидаем к тому моменту", - отметил Орешкин.

"То, что мы видим сейчас, - это то, что при довольно серьезном и значимом ослаблении рубля в последние несколько месяцев базовая инфляция, сезонноочищенная, в годовом выражении продолжает находиться ниже 4%. То есть здесь, несмотря на дополнительный вклад курсовой динамики в инфляционную динамику, инфляция остается полностью в рамках таргета ЦБ", - добавил министр.

Министр заявил, что профицит федерального бюджета РФ в 2018 году может составить около 1% ВВП.

"Мы имеем очень серьезное положительное сальдо текущего счета - больше 2% ВВП. Мы имеем низкий внешний долг", - добавил министр.

"Это дифференцирует Россию от других развивающихся стран", - подчеркнул Орешкин.

Он также рассказал, что базовый вариант по дивидендам для естественных монополий сохраняется на уровне 50% от прибыли, изменения возможно обсуждать только после проведения инвестиционного аудита. "Наша позиция заявлялась еще год назад, в принципе осталась без серьезных изменений. Вопрос связан с обязательным инвестиционным аудитом", - отметил он.

"Только в таком случае (при инвестиционном аудите инвестпрограмм - ИФ) можно принимать какие-то дополнительные решения, можно говорить об изменении подходов к уровню дивидендных платежей. А так базовый посыл в 50% сохраняется", - добавил министр.