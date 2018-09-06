Доходы бюджета за I полугодие превысили прогноз на 18%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2018 года оказались выше прогноза на 18%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседания правительства в четверг.

"Отмечу несколько моментов. Доходы заметно превысили прогнозные показатели - приблизительно на 18% или на 1,3 трлн рублей", - сказал он по вопросу "Об итогах исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2018 года".

При этом указанные доходы не связаны с продажей нефти и газа, отметил премьер. "Вот в этой части это более половины - почти 55%", - уточнил Медведев.

Также, по его словам, удалось нарастить объем средств Фонда национального благосостояния более чем на 1 трлн рублей.

"Расходы бюджета были ниже плановых показателей приблизительно на 5% и составили по кассовому исполнению чуть более 7,6 трлн рублей", - продолжил глава кабинета министров.

В результате, по словам Медведева, есть определенный профицит бюджета. В целом исполнение расходной части находится на уровне показателей прошлого года: приблизительно в районе 45%.