Главные новости
ЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"ЭкономикаКапитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"КультураЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из России
Экономика

Доходы бюджета за I полугодие превысили прогноз на 18%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2018 года оказались выше прогноза на 18%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседания правительства в четверг.

"Отмечу несколько моментов. Доходы заметно превысили прогнозные показатели - приблизительно на 18% или на 1,3 трлн рублей", - сказал он по вопросу "Об итогах исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2018 года".

При этом указанные доходы не связаны с продажей нефти и газа, отметил премьер. "Вот в этой части это более половины - почти 55%", - уточнил Медведев.

Также, по его словам, удалось нарастить объем средств Фонда национального благосостояния более чем на 1 трлн рублей.

"Расходы бюджета были ниже плановых показателей приблизительно на 5% и составили по кассовому исполнению чуть более 7,6 трлн рублей", - продолжил глава кабинета министров.

В результате, по словам Медведева, есть определенный профицит бюджета. В целом исполнение расходной части находится на уровне показателей прошлого года: приблизительно в районе 45%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Правительство РФ

Новости по теме

Экономика
Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"
Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа"Подробнее
 Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"Швеция выступила против постройки "Северного потока 2"
Шведские парламентарии собираются продвинуть в Европарламент закон о запрете на строительство газопровода, хотя кабмин согласовал строительство еще в июнеПодробнее
 "Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
 Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
 Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
 РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаШвеция выступила против постройки "Северного потока 2"ЭкономикаКапитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"КультураЮлия Самойлова рассказала о готовности эмигрировать из РоссииВ миреТрамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом домеВ миреДва человека погибли на острове Хоккайдо из-за землетрясенияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Константинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православия

Патриарх Варфоломей, которого Украина просит о "единой поместной церкви", считает, что без Вселенского патриархата церкви будут "как овцы без пастыря" Подробнее

Взлет акций "Иркута" днем превысил 60% на возросших объемах

Два человека погибли при пожаре на заводе в Тольятти

Суд освободил замдиректора отеля "Сямозеро" от ответственности по одной из статей

Жириновский назвал причину неулыбчивости москвичей

Фильм "Похищенные сокровища Европы" получил прокатное удостоверение в России

В Раде потребовали проверить депутата, который понял, почему Крым вернулся в РФ

Starbucks открыл первое кафе в Италии

Starbucks открыл первое кафе в ИталииВ заведении будет работать обжарочный цех Подробнее

Госдума попросила бизнес подготовить список неэффективных налоговых льгот для их отмены

В ЛДПР появятся Политбюро, ЦК и генеральный секретарь

"Аэрофлот" пообещал снабдить дальневосточные рейсы "России" системами развлечения

Под Ярославлем семилетний ребенок сбил на машине свою мать и повредил чужие авто

В Волгоградской области ребенок погиб в выгребной яме

Рада приняла в первом чтении закон о введении в армии приветствия "Слава Украине"

Минздрав Афганистана сообщил о 26 погибших в теракте на западе Кабула

На Украине потребовали отставки спикера Рады за его слова о Гитлере

Уборщица интерната получила больше трех лет колонии за гибель пациенток при пожаре

В "Лужниках" отреставрировали скульптуры Веры Мухиной "Земля" и "Вода"

Прокуратура Южной Кореи потребовала для экс-президента Ли Мён Бака 20 лет тюрьмы за коррупцию

Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"

Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"Компания вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" Подробнее

Верховный суд Индии декриминализовал однополые связи

Орешкин заявил о сохранении плана по приватизации "Совкомфлота" в текущем году

Российские пограничники спасли более 20 северокорейских моряков после тайфуна в Приморье

Возбуждено дело о невыплате зарплаты почти тысяче строителей открытой к ЧМ-2018 станции нижегородского метро

Рубль слегка подешевел к доллару и вырос к евро на старте торгов в четверг

Минэкономразвития заложило сохранение санкций в макропрогноз на шесть лет

Сотрудника Росгвардии арестовали по обвинению в убийстве девушки в Казани

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,02-0,2%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');