Капитализация "НОВАТЭКа" впервые превысила стоимость "Газпрома"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" утром в четверг в очередной раз обновили исторический максимум, протестировав отметку 1150 рублей, при этом капитализация компании впервые обогнала стоимость всего "Газпрома" и вышла на четвертое место после "Роснефти" , Сбербанка и "ЛУКОЙЛа".

К 10:26 МСК капитализация "НОВАТЭКа" выросла до 3,4893 трлн рублей, акции компании подорожали до 1150 рублей (+2,7%).

Акции "Газпрома" подросли на 0,2%, до 147,36 рубля; капитализация выросла до 3,4888 трлн рублей.

Капитализация "Роснефти" составляет 4,6017 трлн рублей, Сбербанка - 4,0175 трлн рублей, "ЛУКОЙЛа" - 3,935 трлн рублей.

По последним раскрытым данным, крупнейшим акционером "НОВАТЭКа" является Леонид Михельсон, который владеет 24,76%, Volga Group Геннадия Тимченко принадлежит 23,49%, французской Total - 18,9%, "Газпрому" - 9,99%, free float - около 27%.