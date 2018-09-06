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Экономика

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса доллара на конец 2018 года

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Курс доллара в декабре 2018 года ожидается на уровне 63,9 рублей, говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ уточненном макроэкономическом прогнозе на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

Согласно документу, в сентябре курс доллара в среднем заложен на уровне 65,4 руб., в октябре - 64,5 руб., в ноябре-декабре - 63,9 руб. В среднем за сентябрь-декабрь курс доллара ожидается министерством на уровне 64,4 рубля.

"В августе 2018 года ослабление рубля продолжилось, что было связано с новой волной оттока капитала с развивающихся рынков на фоне ухудшения финансово-экономической ситуации в Турции, а также объявлением США о возможном введении дополнительного санкционного пакета в отношении России. В этих условиях Минэкономразвития ожидает сохранения обменного курса рубля на повышенных уровнях до конца 2018 года (64,4 руб. в сентябре-декабре, что соответствует среднегодовому значению 61,7 руб. за доллар)", - говорится в прогнозе Минэкономразвития.

На конец 2019 года министерство прогнозирует курс доллара в 63,8 руб., конец 2020 года - 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб.

Часть базовых показателей обновленного прогноза министерство обнародовало в среду, в частности, по среднегодовому курсу рубля без указания ожиданий на конец года.

Министерство сообщало, что повысило прогноз среднегодового курса доллара на 2018 год до 61,7 руб. с 60,8 руб. в июльской версии, в 2019 году до 63,9 руб. с 63,2 руб.

Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 63,8 руб. в 2021 году - 64 руб., в 2022 году - 64,7 руб., в 2023 году - 66,3 руб., в 2024 году - 68 руб.

"Фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020-2024 годы", - отмечали в министерстве.

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Теги: Минэкономразвития

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