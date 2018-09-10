В Минфине заявили об отсутствии рисков превышения инфляцией порога в 3,5% в 2018 году

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минфин пока не видит серьезных рисков превышения инфляцией в РФ уровня в 3,5% в 2018 году, сказал журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Сейчас такой момент, когда надо просто подождать, посмотреть, что будет в сентябре с инфляцией. То, что мы видели в августе - там повлияла и продовольственная инфляция, и отчасти мог повлиять эффект переноса от курса. Если мы увидим, что более продолжительный эффект на инфляцию со стороны вот этих факторов, то возможно чуть побольше, чем 3,5% (в 2018 году - ИФ). Пока мы склонны такие риски считать не очень высокими", - сказал замминистра.

Он также отметил, что волатильность на финансовом рынке РФ носит не системный, а временный характер. "Россия не в вакууме живет от остального мира, и то, что происходит на развивающихся рынках, очень показательно. Волатильность в России не такая высокая, как в странах с более явными структурными дисбалансами", - сказал Колычев.

"У нас в этом плане очень сильная экономика, поэтому та волатильность, которую мы сейчас видим, она имеет не системный, не структурный характер, а скорее временный, связанный с перетоком капитала в целом по миру с развивающихся рынков. Когда это закончится, тогда и волатильность успокоится", - полагает он.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 3 сентября составила 2,3%. В годовом выражении на 3 сентября инфляция равнялась 3,1%, ускорившись с 2,5% на начало августа. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2018 году равняется 3,4%. Интервальный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год составляет 3,5-4,0%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце августа - начале сентября по инфляции на 2018 год равняется 4%.