Сменился глава катарского суверенного фонда QIA

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA), владеющего долей в "Роснефти", шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани покидает свой пост после 4 лет службы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Причины его отставки, о которой еще не было объявлено официально, не известны, так же как неизвестно, кто возглавит фонд.

QIA занимает 10-е место среди крупнейших мировых суверенных фондов, его активы составляют порядка $320 млрд, свидетельствуют данные Sovereign Wealth Fund Institute.

Фонд владеет долями в различных международных компаниях, включая британский банк Barclays.

Ранее в этом месяце была закрыта сделка по продаже швейцарским трейдером Glencore 14,16% доли "Роснефти" в пользу QIA. В результате этой сделки прямая доля QIA в "Роснефти" теперь составляет 18,93%.

QIA был создан в 2005 году с целью инвестирования доходов Катара от экспорта нефти и СПГ, шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани занимал пост главного исполнительного директора фонда с 2014 года.