Белоусов назвал нежелательным возможное повышения ключевой ставки ЦБ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Андрей Белоусов видит основания и возможность для повышения ключевой ставки Центрального банка, но считает это нежелательным.

"Возможность есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли возможность повышения ключевой ставки ЦБ на этой неделе или вообще до конца года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 14 сентября.

Аналогичный комментарий в минувший четверг дал новый глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин. "Мы видим по-прежнему очень много факторов и аргументов в пользу сохранения ставки неизменной, но за последние четыре недели появились дополнительные факторы, которые позволяют включить в спектр рассмотрения 14 сентября вопрос повышения ставки", - сказал он.

По его словам, инфляция возвращается к целевому значению 4% несколько быстрее, чем планировалось ранее, это один из факторов, который совет директоров будет принимать во внимание.

27 июля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.