Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на заседании ЦБ 14 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 14 сентября.

"Сейчас, скажем так, немного факторов, если сказать, они отсутствуют, которые бы говорили за снижение ставки. Есть факторы, значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют вынести, положить на стол и вопрос возможного повышения ставки. Еще раз, мы будем оценивать все риски, потому что, на наш взгляд, основные риски носят временный характер, и если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика (денежно-кредитная - ИФ) может быть просто более постепенного смягчения, медленнее (снижать ставку - ИФ), чем мы предполагали раньше", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума Альянса за финансовую доступность.

Глава ЦБ пообещала "реальное обсуждение" вариантов решений по ставке на заседании 14 сентября. По ее словам, есть изменения во внешних факторах, и это будет предметом обсуждения на заседании совета директоров.

27 июля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.