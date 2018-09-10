Акции "Роснефти" и "Татнефти" обновили максимумы за счет ослабления рубля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Роснефти" и "Татнефти" днем в понедельник обновили исторические максимумы за счет роста нефти и ослабления рубля.

К 14:00 МСК на "Московской бирже" акции "Роснефти" выросли до 444,95 рубля (+1,2%, максимум дня и новый пик - 447 рублей) бумаги "Татнефти" подорожали до 804,2 рубля (+2,4%), максимум дня и новый пик - 805 рублей.

Доллар вырос до 70,39 рубля рубля, евро - до 81,07 рубля, обновив максимум с весны 2016 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent выросла до $77,39 за баррель (+0,7%), цена нефти в рублях обновила максимум, составив почти 5450 рублей за баррель.