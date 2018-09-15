ЦБ РФ допустил падение ВВП в рисковом сценарии на 2019 год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ допустил падение ВВП в 2019 году в рисковом варианте сценария, который может реализоваться при совпадении комплекса негативных факторов (существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России).

"В 2019 году при условии реализации рискового сценария вероятно более существенное ускорение роста цен, чем в базовом сценарии, а также выход темпов прироста ВВП в отрицательную область", - говорится в традиционном докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ, опубликованном в ночь на субботу.

Цена на нефть в пессимистичном сценарии - $35 за баррель в 2019 г. К такому драматическому ухудшению конъюнктуры по сравнению с нынешней может привести снижение спроса на энергоносители из-за замедления роста мировой экономики. Этот вариант предполагает неспособность стран - экспортеров энергоресурсов сохранить договоренности об ограничении добычи, пишет ЦБ.

В базовом варианте сценария ЦБ на 2019 г предусмотрен экономический рост в диапазоне 1,2-1,7% и средняя цена на нефть в $60 за баррель.

Пессимистический сценарий предусматривает существенный рост премии за риск на российские активы и ускоренный отток капитала в 2019 году. "Усиление оттока капитала в совокупности с давлением на текущий счет под влиянием ухудшения условий торговли может привести к краткосрочному сокращению внутреннего спроса, ослаблению рубля, росту курсовых и инфляционных ожиданий. Инфляционные риски обусловят необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для ограничения роста инфляционных ожиданий и стабилизации финансовых рынков", - отмечает ЦБ, добавляя, что помимо изменения ставки, может использовать и другие инструменты для смягчения последствий усиленного оттока капитала и стабилизации ситуации на финрынках.

Действие бюджетного правила сгладит влияние ухудшения условий торговли на экономику, уверен Банк России. В дальнейшем, по мере адаптации к изменившимся макроэкономическим условиям, темпы роста выпуска вернутся в положительную область в 2020 году, а к концу прогнозного горизонта - в 2021 г. - они приблизятся к уровням базового сценария, пишет ЦБ.

В части бюджетной политики рисковый сценарий предусматривает неопределенность с исполнением планов по финансированию дефицита, в том числе в части рыночных источников финансирования, что связано с ограниченными возможностями размещения ОФЗ и еврооблигаций в запланированных объемах, сказано в докладе. "При этом, даже несмотря на стабилизирующее действие бюджетного правила в части компенсации из Фонда национального благосостояния выпадающих нефтегазовых доходов, в целом бюджетная политика будет оказывать умеренно сдерживающее влияние на внутренний спрос", - отмечено в докладе.

Экспорт газа

Экспорт газа из РФ может оказаться в зоне риска, предупреждает Банк России в традиционном докладе о денежно-кредитной политике.

Во втором квартале 2018 году экспорт газа рос высокими темпами (+10%), напоминает ЦБ. Расширение поставок "обеспечивалось полностью за счет Европы на фоне увеличения потребления и снижения добычи в ЕС в январе-мае 2018 года", отмечается в докладе.

"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 г. поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом "Северный поток - 2", создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", - сказано в документе.

"Газпром" в 2018 году бьет рекорды экспорта в Европу, причем рост поставок фиксировался не только в холодные месяцы. По итогам года экспорт в дальнее зарубежье может выйти за пределы годовых контрактных количеств (205,3 млрд куб. м)", говорил в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Достижение максимального уровня годовых контрактных количеств по всем экспортным контрактам суммарно - это, без сомнения, новая система координат ", - сказал глава "Газпрома".

"Думаю, что рубежным периодом можно назвать рубеж между 2019 и 2020 годом. 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года. Именно на этот период у нас с вами приходится окончание срока действия контракта на поставку газа на Украину, заканчивается контракт на транзит через территорию Украины (...) В марте 2020 года заканчивается газотранспортное соглашение по "Ямал-Европа" (польский участок). Плановые цифры ввода "Северного потока-2" - конец 2019 года, ввод в эксплуатацию первой и второй нитки "Турецкого потока" - конец 2019 года, начало поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - 20 декабря 2019 года. Я думаю, что можно согласиться, что это рубежный период", - отметил Миллер.