Власти подготовят нормативную базу для госзакупок алюминия из-за санкций против "РусАла"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Необходимости прибегать к закупке алюминия в государственный резерв на фоне санкций против "РусАла" пока нет, но власти готовят такую возможность, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"РусАл" уже полгода находится под американскими санкциями. До 23 октября бизнес-операции с "РусАлом" не запрещены, однако переговорная кампания на следующий год идет уже сейчас. Ранее источник, близкий к "РусАлу", сообщал, что если санкции в отношении компании не будут сняты в ближайшее время, экспортная продукция с 1 октября вновь направится на склад. При этом на складах до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия.

Hа экспорт "РусАл" до санкций продавал порядка 80% своей продукции. Чиновники давно говорят о необходимости увеличения емкости внутреннего рынка алюминия, но это долгосрочный процесс, и в случае серьезных затруднений со сбытом на внешние рынки закупки в госрезерв остаются единственным вариантом временного решения проблемы без резкого сокращения производства.

"На сегодняшний день пока такого (решения, как закупка в резерв - ИФ) не требуется. Но при этом всю нормативную базу мы для этого с коллегами готовим", - сказал Мантуров в понедельник.

Министр отметил, что на сегодняшний день нет решения о старте таких закупок. Если же оно появится, власти смогут оперативно подготовить и осуществить закупку алюминия у "РусАла". При этом Д.Мантуров констатировал, что "такого опыта, в таком объеме, чтобы это (закупки алюминия по линии Росрезерва - ИФ) исчислялось сотнями тысяч тонн - этого не было никогда".

Если Росрезерв будет закупать алюминий, условия закупки будут такими же, как и для приобретения других товаров этим ведомством, сказал глава Минпромторга.

В I полугодии объем реализации первичного алюминия и сплавов "РусАла" упал на 12%, до 1,748 млн тонн, в том числе во II квартале - на 22% в годовом выражении. Реализация продукции с добавленной стоимостью (в основном идет на экспорт) в январе-июне сократилась до 869 тыс. тонн с 941 тыс. тонн годом ранее, что стало результатом введения санкций OFAC, поясняла компания.

В конце апреля источник "Интерфакса" сообщал, что "РусАлу" может быть оказана поддержка через приобретение в госрезерв порядка 1 млн тонн алюминия (такой же объем обсуждался несколько лет назад, когда идея резерва была выдвинута впервые) для компенсации части выпадающих экспортных доходов.