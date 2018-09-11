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Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября

Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октября

Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "РусАл", полгода назад подпавший под американские санкции, должен перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) РФ до истечения дедлайна OFAC на бизнес-операции с компанией, следует из слов главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

"У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2018, отвечая на вопрос о сроках редомицилирования "РусАла".

Срок разрешения на бизнес-операции с "РусАлом" истекает 23 октября.

Как сообщалось, в августе, сразу после вступления в силу оперативно принятого на фоне усиления американских санкций закона о САР, совет директоров "РусАла" одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с о.Джерси в РФ. Совет поручил менеджменту подготовить и представить детальный план действий по смене юрисдикции. Окончательно редомициляцию должны одобрить акционеры "РусАла".

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Теги: Россия, РусАл, Максим Орешкин, ВЭФ

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