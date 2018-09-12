Рынок акций РФ отыграл недельные потери по индексу РТС за счет роста рубля

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду превысил 1070 пунктов по индексу РТС, отыграв недельные потери за счет роста рубля, нефти и фондовой Европы; лидерами подъема выступили бумаги "РусАла" на надеждах ослабления последствий американских санкций, а локомотивом стали бумаги Сбербанка и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2340,63 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1071,32 пункта (+1,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4%.

Доллар упал до 68,82 руб. (-0,59 рубля).

Акции "РусАла" днем поднимались до 24,68 рубля (+24,9%) - максимума с третьей декады августа; затем бумаги откатились до 21,7 рубля (+9,8%), объем торгов составил 144,511 млн рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил журналистам, что российские власти находятся в тесном контакте с "РусАлом", подпавшим полгода назад под американские санкции, идет постоянное обсуждение возникших проблем. Ранее на этой неделе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что необходимости прибегать к закупке алюминия в государственный резерв на фоне санкций против "РусАла" пока нет, но власти готовят такую возможность.

Ранее акции "РусАла" снижались после известий, что компания уже в сентябре может начать сокращение производства, в том числе на своих крупнейших заводах в Сибири.

Также выросли в среду акции "Распадской" (+4%), "Мечела" (+3,4% и +5,9% "префы"), "Интер РАО" (+2,9%), АФК "Система" (+2,8%), Сбербанка (+2,7% и +2,3% "префы"), "Аэрофлота" (+2%), "Магнита" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%).

Подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "Татнефти" (-1,8% и -1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,219 млрд рублей (из них 16,178 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,3%, Китай - на 0,7%) на внешнеторговых рисках, однако подрастает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,9%), а в США отмечается смешанная динамика (индекс S&P 500 просел на 0,2%, Dow вырос на 0,5%).

На рынках сохраняются опасения по поводу последствий торговых споров США с Китаем и другими странами. Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Тогда решение было принято по итогам разбирательства, касавшегося пошлин на широкий ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму $8,4 млрд - американский метод подсчета пошлин был признан незаконным. С тех пор президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Штатов из ВТО.

Вместе с тем Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР.

Между тем, по словам президента США Трампа, переговоры с Канадой о торговле "продвигаются очень хорошо".

Нефть выросла на опасениях разрушений от урагана "Флоренс" и сигналах сокращения запасов топлива в США. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказалась разнополярной (запасы нефти сократились за неделю на 5,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, однако сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов), первая реакция рынка оказалась позитивной.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $79,7 за баррель (+0,8% и +2,2% накануне), октябрьская цена WTI - $70,76 за баррель (+2,2% и +2,5% во вторник).