Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
Экономика

Рынок акций РФ отыграл недельные потери по индексу РТС за счет роста рубля

Есть обновление от 19:56

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду превысил 1070 пунктов по индексу РТС, отыграв недельные потери за счет роста рубля, нефти и фондовой Европы; лидерами подъема выступили бумаги "РусАла" на надеждах ослабления последствий американских санкций, а локомотивом стали бумаги Сбербанка и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2340,63 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1071,32 пункта (+1,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4%.

Доллар упал до 68,82 руб. (-0,59 рубля).

Акции "РусАла" днем поднимались до 24,68 рубля (+24,9%) - максимума с третьей декады августа; затем бумаги откатились до 21,7 рубля (+9,8%), объем торгов составил 144,511 млн рублей.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил журналистам, что российские власти находятся в тесном контакте с "РусАлом", подпавшим полгода назад под американские санкции, идет постоянное обсуждение возникших проблем. Ранее на этой неделе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что необходимости прибегать к закупке алюминия в государственный резерв на фоне санкций против "РусАла" пока нет, но власти готовят такую возможность.

Ранее акции "РусАла" снижались после известий, что компания уже в сентябре может начать сокращение производства, в том числе на своих крупнейших заводах в Сибири.

Также выросли в среду акции "Распадской" (+4%), "Мечела" (+3,4% и +5,9% "префы"), "Интер РАО" (+2,9%), АФК "Система" (+2,8%), Сбербанка (+2,7% и +2,3% "префы"), "Аэрофлота" (+2%), "Магнита" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%).

Подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "Татнефти" (-1,8% и -1,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,219 млрд рублей (из них 16,178 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,3%, Китай - на 0,7%) на внешнеторговых рисках, однако подрастает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,9%), а в США отмечается смешанная динамика (индекс S&P 500 просел на 0,2%, Dow вырос на 0,5%).

На рынках сохраняются опасения по поводу последствий торговых споров США с Китаем и другими странами. Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Тогда решение было принято по итогам разбирательства, касавшегося пошлин на широкий ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму $8,4 млрд - американский метод подсчета пошлин был признан незаконным. С тех пор президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Штатов из ВТО.

Вместе с тем Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР.

Между тем, по словам президента США Трампа, переговоры с Канадой о торговле "продвигаются очень хорошо".

Нефть выросла на опасениях разрушений от урагана "Флоренс" и сигналах сокращения запасов топлива в США. Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказалась разнополярной (запасы нефти сократились за неделю на 5,3 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, однако сильнее ожиданий выросли резервы бензина и дистиллятов), первая реакция рынка оказалась позитивной.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $79,7 за баррель (+0,8% и +2,2% накануне), октябрьская цена WTI - $70,76 за баррель (+2,2% и +2,5% во вторник).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с маяЦена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая
Стоимость растет на данных о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июляПодробнее
 Нью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мираНью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мира
Москва в рейтинге Global Financial Centres Index осталась на 83-й строчкеПодробнее
 Сбербанк не исключил повышения ставок по кредитамСбербанк не исключил повышения ставок по кредитам
Герман Греф надеется, что это временная тенденция для рынкаПодробнее
 Орешкин назвал низшую точку роста российской экономикиОрешкин назвал низшую точку роста российской экономики
После первого квартала следующего года рост экономики должен ускоритьсяПодробнее
Минтранс поддержал создание в России нового лоукостераМинтранс поддержал создание в России нового лоукостера
Сейчас существует единственная российская авиакомпания-лоукостерПодробнее
 Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress
Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 годаПодробнее
 Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиянДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
Банки не смогут выдавать кредит с платежами, превышающими 50% дохода семьи, предполагают планируемые поправкиПодробнее
 Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октябряОрешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октябряПодробнее
 Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограниченийBank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений
Сейчас у банка в России действует дочернее предприятиеПодробнее
 Курс евро превысил 81 рубльКурс евро превысил 81 рубль
Евро преодолел эту отметку впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 сентября6 фото
12 сентября
Фотохроника 12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке9 фото
12 сентября
Неделя моды в Нью-Йорке
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВ миреБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеКультураПолиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда КиноВ миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Что произошло за день: среда, 12 сентября

Признания Владимира Путина и Виктории Скрипаль относительно Петрова и Боширова, арест акций "дочек" ВТБ и Сбербанка на Украине, дуэльный кодекс в ГД Подробнее

Apple представили новое поколение Apple Watch

Apple представили новое поколение Apple WatchКомпания выпустила первый в мире гаджет с функцией электрокардиограммы Подробнее

Трамп разрешил вводить санкции против других стран за вмешательство в выборы

Трамп разрешил вводить санкции против других стран за вмешательство в выборыОграничения будут вводиться автоматически в случае влияния извне на выборные процессы в США Подробнее

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту ОФЗ и цен на нефть

Английский защитник Джон Терри отказался играть за московский "Спартак"

Российское судно с взрывчаткой вышло из порта ЮАР после оформления бумаг для транзита

Рынок акций РФ отыграл недельные потери по индексу РТС за счет роста рубля

Пресс-служба патриарха Кирилла опровергла о его отказе упоминать Варфоломея за литургией

Второй за день пожар потушен в промзоне Дзержинска

Фотохроника 12 сентября

Фотохроника 12 сентября6 фото

Экзархи Константинополя прибыли в Киев

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дронов

Правительство предложило распространить штрафы для летных экипажей на владельцев дроновВ законопроекте, в частности, вводится понятие внешнего пилота Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');