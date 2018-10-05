"Звезда" построит для "Газпрома" 4 судна для работы на морских месторождениях

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ССК "Звезда" построит для "Газпрома" четыре судна для работы на морских месторождениях, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

"В соответствии с документами будут построены три судна снабжения, предназначенные для проведения буксирных операций, заводки и подъема якорей, доставки грузов на добычные и буровые платформы, и одно пассажирское судно для перевозки экипажей платформ", - говорится в сообщении.

Сроки завершения строительства - 2021-2024 годы. Заказчиком судов для "Газпрома" выступает специализированная дочерняя компания - ООО "Газпром флот".

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда". Хотя производство пока находится в процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию.

Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности, танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.