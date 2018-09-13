Глава минэнерго США не исключил введения санкций против "Северного потока 2"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - США допускают возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора, заявил журналистам глава американского минэнерго Рик Перри.

"Да", - сказал он журналистам по итогам встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, отвечая на вопрос, могут ли быть введены новые санкции в отношении энергосектора России, в частности, газопровода "Северный поток 2".

Новак, в свою очередь, выразил обеспокоенность такой возможностью.

"Мы обеспокоены и той позицией, и теми заявлениями о возможном введении санкций против абсолютно конкурентоспособного проекта ("Северный поток 2" - ИФ)", - сказал он журналистам после встречи с Перри.

Ранее в Госдепе США заявили, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

США неоднократно критиковали строительство "Северного потока 2", президент Дональд Трамп даже назвал Германию заложником России из-за планов постройки газопровода. "Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал американский президент.