Что произошло за день: четверг, 13 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля, дали интервью Маргарите Симоньян и сообщили, что ездили в Солсбери с туристическими целями, сотрудниками ГРУ не являются и с "Новичком" дела не имели. Британский МИД заявил, что интервью полно лжи, в российском дипведомстве напомнили, что, по версии Лондона, этих людей вообще не существует.

- Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий - по контролю за доходами депутатов и по этике; Наталья Поклонская и Отари Аршба автоматически лишатся постов глав этих комиссий.

- В Татарстане предприниматель из Бугульмы отбился с помощью кухонных ножей от двух вооруженных налетчиков, которые напали на его дом. Преступники в результате скончались. В отношении мужчины сначала завели дело о превышении пределов необходимой обороны, но затем региональная прокуратура признала возбуждение дела незаконным.

- Госдеп США сообщил, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций. На этих заявлениях рубль вновь пошел вниз. Глава американского минэнерго сообщил, что Вашингтон может ввести новые ограничения против российского энергетического сектора, включая газопровод "Северный поток 2".

- Суд ЕС отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть" и Сбербанк, о необоснованности санкций Евросоюза.

- Симоновский суд Москвы наложил на оппозиционера Сергея Удальцова административный надзор до 8 августа 2021 года, запретил оппозиционеру посещать массовые и политические мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также обязал два раза в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства.

- Испанское антидопинговое агентство закрыло расследование в отношении российского футболиста Дениса Черышева, в отношении которого велась проверка в связи с предполагаемым приемом гормона роста.

- Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.