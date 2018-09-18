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Независимые АЗС получат поддержку за счет более низких оптовых цен

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Независимые АЗС на фоне обратного акциза на нефть будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак во вторник после совещания по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"Независимые операторы розничных сетей будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен. Нефтеперерабатывающие заводы обязаны соблюдать эти индикативные цены, иначе при превышении этих цен более чем на 10% предоставление отрицательного акциза прекращается", - сказал он.

Ранее Козак сообщал, что правительство может принять решение о снижении уже с 1 ноября внутренних цен на бензин и дизельное топливо в формуле расчета демпфирующей составляющей отрицательного акциза на нефть. Однако заместитель министра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что отрицательный акциз на нефть и демпфирующая составляющая в нем начнут действовать с 1 января 2019 года.

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Теги: Дмитрий Козак

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