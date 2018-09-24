Сталепроизводители РФ оценили свои расходы на модернизацию энергетики в 260 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские металлурги, обсуждающие с правительством риски роста издержек для отрасли по ряду направлений, оценили свои расходы на программу модернизации объектов тепловой генерации, которую планируется реализовать за счет промышленных потребителей электроэнергии.

Как говорится в сообщении ассоциации "Русская сталь", дополнительные издержки компаний черной металлургии в результате модернизации тепловой генерации могут составить 260 млрд рублей. Общую нагрузку на реальный сектор экономики РФ от программы ДПМ-2 ассоциация ранее оценила в 5,5 трлн рублей до 2046 года.

По оценкам металлургов, перекрестное субсидирование электроэнергетики приведет к дополнительным расходам компаний черной металлургии в 19 млрд рублей, всей промышленности - в 38 млрд рублей. "Русская сталь" также выражает обеспокоенность возможным обязательством для заводов "выплачивать виртуальный резерв мощности сетей стоимостью еще 100 млрд рублей".

Согласно заявлению "Русской стали", которое было опубликовано в понедельник и посвящено состоявшемуся на прошлой неделе совещанию у профильного вице-премьера Дмитрия Козака с акционерами крупнейших компаний черной металлургии РФ и главами сталелитейных корпораций, в случае если инфраструктурные ограничения останутся без внимания, убытки компаний черной металлургии в следующие 5 лет могут составить около 500 млрд рублей. "Это две трети от всех инвестиций российской черной металлургии за последнюю пятилетку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа, помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил меры по изысканию допдоходов в размере порядка 0,5 трлн рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента. К 24 августа, когда состоялась встреча чиновников и РСПП, идея Белоусова претерпела сильные изменения: обсуждалось уже вовлечение бизнеса в приоритетные для государства инвестпроекты, а не налоговые изъятия. Тогда власти и бизнес договорились создать рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов.

Программа "модернизации тепловой генерации за счет промышленных потребителей электроэнергии" шла первым пунктом, предложенным в среду к обсуждению на совещании у Козака на прошлой неделе.

"Проекты документов, разрабатываемые Минэнерго, не учитывают ни одно из предложений металлургической отрасли, являющейся одним из основных доноров. Выбор объектов для модернизации ведется в отрыве от реальной потребности в электрической мощности в конкретных узлах энергосистемы, - говорилось в документах к совещанию, подготовленных "Русской сталью". - Принятие решения о реализации программы введет очередной нерыночный платеж в дополнение к уже существующим надбавкам на субсидирование возобновляемой энергетики, финансирование утилизации мусора, субсидирование энерготарифов для Дальнего Востока, республик Бурятия, Карелия и так далее". Представители сталелитейной отрасли настаивали на необходимости доработать программу в части объема проектов и пересмотра механизмов финансирования с упором на рыночные механизмы.

Кроме того, металлурги обсуждали вопрос реинкарнации механизма "последней мили" в электроэнергетике, настаивая на "необходимости отказаться от принятия законопроекта".

Как сообщалось, на совещании помимо вопросов модернизации тепловой генерации и перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждалось квотирования выбросов и проблемы увеличения сроков проектной документации при государственной экологической экспертизе, а также вопросы необходимости синхронизации инвестпрограммы ОАО "РЖД" с планами развития металлургических компаний и противодействия незаконному обороту фальсифицированной трубной продукции. Так, государственная экологическая экспертиза, которая вводится с 1 января 2019 года в дополнение к действующей экспертизе проектной документации, затянет, по мнению металлургов, согласование и реконструкцию объектов на срок более 200 дней, в результате чего потери "только от сдвига сроков пуска новых проектов " оцениваются "Русской сталью в 40 млрд рублей.

Совещанию у вице-премьера предшествовало отправленное в августе письмо на имя Козака от лица Владимира Лисина, владельца НЛМК и президента ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь", в котором тот констатировал рост тарифной, налоговой нагрузки, новые обременения в сфере экологии и строительства.