Главные новости
В РоссииГлава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовВ миреСМИ узнали о планах замгенпрокурора США инициировать отстранение Трампа от должностиВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательства
Экономика

OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября

Минфин США изучит новую структуру собственности компаний

OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Фото: Ведомости/ТАСС, Евгений Разумный

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group и "РусАл" Олега Дерипаски получили очередную - правда, на сей раз достаточно короткую - отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме.

Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) с 23 октября до 12 ноября 2018 года продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

"En+ и "РусАл" обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях (то есть к существенном сокращению доли О.Дерипаски, который, согласно заявлениям OFAC, является подлинной "мишенью" санкций, в отличие от принадлежащих ему компаний - ИФ). Чтобы получить достаточно времени для анализа, мы продлеваем лицензии до 12 ноября", - заявил представитель американского Минфина, процитированный в сообщении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РусАл, США

Новости по теме

Экономика
OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряOFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Минфин США изучит новую структуру собственности компанийПодробнее
 Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группеЗамглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе
Чиновник с молодости увлекается музыкой и успел побывать солистом нескольких коллективов в ПетербургеПодробнее
 Консультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не далиКонсультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не дали
Процедура спора в связи с дополнительными американскими пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий может занять несколько летПодробнее
 Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяцTesla покинул пятый топ-менеджер за месяц
Бегство топ-менеджеров совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска и интересом со стороны Минфина США и SECПодробнее
Крымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублейКрымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублей
Использование новой схемы санации могло повлечь за собой санкцииПодробнее
 Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"
Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублейПодробнее
 Emirates начала переговоры о приобретении EtihadEmirates начала переговоры о приобретении Etihad
Слияние компаний приведет к созданию крупнейшего в мире авиаперевозчика, сообщает BloombergПодробнее
 Объем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
ЦБ РФ в августе закупил около 31 тонны золота, а с начала года - около 162 тонн золота Подробнее
 Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиалеДиректор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в эстонском филиале
Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию итогов внутреннего расследованияПодробнее
 Schlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDCSchlumberger согласилась передать РФ часть технологий ради доли в EDC
Для покупки доли в российской буровой компании Eurasia Drilling требуется получение согласия от властей РФ, пишут "Ведомости"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Хакасии снял свою кандидатуру с выборовВ миреСМИ узнали о планах замгенпрокурора США инициировать отстранение Трампа от должностиВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваВ миреТрамп отложил публикацию связанных с "российским делом" материаловВ РоссииКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста

OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября

OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряМинфин США изучит новую структуру собственности компаний Подробнее

Каждый десятый проголосовавший за Трампа в 2016 году не стал бы делать это вновь

Дату выборов главы Хакасии назначат в субботу

Восемь сирийских военных ранены в результате обстрела в Латакии

Сбит беспилотник боевиков Подробнее

Трое подростков госпитализированы после удара током на железной дороге в Адыгее

Президент Франции выступил за возобновление диалога Палестины и Израиля

Американский авианосец "Гарри Трумэн" подошел к Исландии

По данным западных наблюдателей, вблизи района нахождения авианосца в четверг могли совершить полет российские бомбардировщики Ту-22М3 Подробнее

СМИ узнали о планах замгенпрокурора США инициировать отстранение Трампа от должности

СМИ узнали о планах замгенпрокурора США инициировать отстранение Трампа от должностиРод Розенстайн также предлагал тайно записывать разговоры с Трампом Подробнее

Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

Восемь претендентов заявили о планах участвовать в выборах главы ЛНР

Политолог объяснил снятие кандидатуры Зимина в Хакасии давлением Москвы и "приморским казусом"

Машина врезалась в дерево на ралли "Санкт-Петербург 2018"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');