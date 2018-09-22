OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group и "РусАл" Олега Дерипаски получили очередную - правда, на сей раз достаточно короткую - отсрочку от вступления американских санкций в силу в полном объеме.

Как говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) с 23 октября до 12 ноября 2018 года продлен крайний срок, до истечения которого можно совершать бизнес-операции с En+ и "РусАлом", а американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства этих компаний.

"En+ и "РусАл" обратились к правительству США с информацией о существенном изменении в корпоративном управлении, которое потенциально может привести к смене контроля в компаниях (то есть к существенном сокращению доли О.Дерипаски, который, согласно заявлениям OFAC, является подлинной "мишенью" санкций, в отличие от принадлежащих ему компаний - ИФ). Чтобы получить достаточно времени для анализа, мы продлеваем лицензии до 12 ноября", - заявил представитель американского Минфина, процитированный в сообщении.