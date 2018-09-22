Что случилось этой ночью: суббота, 22 сентября

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Второй тур выборов в Хакасии и отсрочка американских санкций для "РусАла"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Второй тур выборов главы Хакасии проведут 7 октября. С предвыборной гонки снялся нынешний руководитель республики Виктор Зимин. Во втором туре примет участие представитель КПРФ Валентин Коновалов и Андрей Филягин из "Справедливой России".

- Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записывать разговоры с Трампом, чтобы "показать хаос, поглощающий администрацию", пишет The New York Times со ссылкой на источники. Он также предлагал использовать 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет кабинету забрать власть у президента США и передать ее вице-президенту. Сам Розенстайн отверг сделанные газетой заявления. В то же время спецпрокурор Роберт Мюллер изучает денежные переводы между бизнесменами Аразом Агаларовым и Ираклием Кавеладзе, которые участвовали во встрече в Trump Tower с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года.

- США продлили разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября. Отсрочка санкций необходима OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), чтобы изучить новую структуру собственности компаний.

- Четыре самолета-разведчика морской авиации ВМФ России были зафиксированы зоне идентификации ПВО к северу от Аляски. По словам представителей объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), российские самолеты не входили в суверенную зону воздушного пространства США и Канады.

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