Источник сообщил о назначении главы "МиГ" вице-президентом ОАК

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор корпорации "МиГ" Илья Тарасенко назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

"В пятницу был подписан приказ о назначении Тарасенко вице-президентом ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС)", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тарасенко будет совмещать должности вице-президента по ВТС и гендиректора корпорации "МиГ".

18 сентября источник "Интерфакса" сообщил о планах назначить главу "МиГа" на пост вице-президента ОАК по ВТС.

"В скором времени Тарасенко будет назначен вице-президентом ОАК по военно-техническому сотрудничеству", - сказал собеседник агентства.

Ранее такой должности в структуре ОАК не было - вопросы ВТС в корпорации курировал первый вице-президент. 25 июня на этот пост был назначен выходец из Ростеха, бывший директор по экономике и финансам ОАК Сергей Ярковой. Ранее эту должность занимал Александр Туляков.

21 сентября пресс-служба ОАК сообщила, что в руководстве корпорации появятся три новых вице-президента - по военно-техническому сотрудничеству, по правовому обеспечению и корпоративному развитию, а также исполнительный вице-президент.

В соответствии с новой оргструктурой блок операционного управления будет находиться в подчинении первого вице-президента. Ему будут подчинены вице-президенты по военной, гражданской, транспортной, а также по стратегической и специальной авиации, государственной авиации специального назначения. Кроме того, в его подчинении будут вице-президент по производству и техническому развитию и вице-президент по ВТС.

"Блок административного управления будет работать в подчинении исполнительного вице-президента, он будет отвечать за поддерживающие бизнес-процессы", - сказали в пресс-службе.

В корпорации отметили, что также введена должность вице-президента ОАК по правовому обеспечению и корпоративному развитию с исключением должности директора по корпоративным и имущественным отношениям.

РСК "МиГ" - входящая в структуру ОАК компания, которая осуществляет разработку, производство и поставки авиационной техники, а также обеспечивает её эксплуатацию, ремонт и модернизацию. Продуктовый ряд компании включает в себя современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолёты, в том числе истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, а также высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал". Кроме того, РСК "МиГ" является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолета Ил-114.

Илья Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году закончил Московский авиационный институт. С 2009 по 2014 год работал в корпорации "МиГ", в 2014-2016 гг был президентом компании "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС), с сентября 2016 года - гендиректор РСК "МиГ".