Создание самолета МС-21 обойдется в сумму более 450 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В создание ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета нового поколения МС-21 будет вложено в общей сложности более 450 млрд рублей, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства. Общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 млрд рублей", - сказал он на совещании на Иркутском авиационном заводе в среду.

Он напомнил, что для МС-21 был создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя - ПД-14.

"Сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твёрдых заказов, по всем твёрдым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50% будет поставляться российским авиакомпаниям", - сказал Борисов.

Он заявил, что серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" ) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест, рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.