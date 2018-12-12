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Военные летчики испытали вооружение новейшего истребителя МиГ-35

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Военные летчики приступили к испытаниям авиационного вооружения новейшего многофункционального истребителя МиГ-35, сообщили в Минобороны России.

"На сегодняшний день летчики авиацентра совместно со специалистами корпорации "МиГ" уже оценили работоспособность ряда систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе испытаний также проверяется работа элементов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и комплексной системы управления (КСУ).

"Экипажи Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны РФ приступили к интенсивным полетам на многофункциональных авиакомплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ. Самолеты выполняют полеты на проверку аэродинамической устойчивости и маневренных характеристик", - отметили в министерстве.

В Минобороны заявили, что бортовая электроника МиГ-35 подтвердила свою эффективность в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия средств РЭБ.

"Полеты проводятся в условиях максимально приближенным к боевым, в том числе в реальной помеховой обстановке", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что корпорация "МиГ" в настоящее время завершает окончательную сборку первой партии самолетов для поставки ВКС РФ и готовится к проведению их приемо-сдаточных испытаний.

Как сообщалось, 22 августа на форуме "Армия-2018" ОАК и Минобороны РФ подписали контракт на поставку шести лёгких истребителей МиГ-35 до 2023 года. Машины будут поставляться в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях - МиГ-35С и МиГ-35УБ.

24 августа президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил в интервью "Интерфаксу", что первые две машины по этому контракту будут переданы военным уже в этом году, остальные - в 2019. По его словам, серийное производство истребителей начнётся после 2020 года.

МиГ-35 считается самым совершенным самолётом в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

В январе 2017 года глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что МиГ-35 сможет нести и лазерное оружие.

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Теги: МиГ-35

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