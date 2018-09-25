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ФАС поддержала идею обязать НК поставлять на НПЗ до 17,5% добытой нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает идею на законодательном уровне обязать нефтяные компании поставлять на российские НПЗ 17,5% добытой нефти, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава ведомства Игорь Артемьев.

"Мы также считаем правильной инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи. "Роснефть" поставляет уже более 20%, остальные должны стремиться к этому. Мера необходима, чтобы, во-первых, устранить дискриминацию на рынке, во-вторых, обеспечить полную загрузку наших нефтеперерабатывающих производств с возможностью последующей поставки нужных объемов топлива", - сказал он.

В июне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о предложении некоторых участников рынка обязать нефтяные компании поставлять до 17,5% добываемой нефти на российские НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на внутреннем рынке. Вице-премьер Дмитрий Козак отвечал тогда главе государства: "Обсуждали (эту идею - ИФ), сегодня это работает в виде договоренностей, и они (нефтедобывающие компании - ИФ) выполняют эту договоренность. Можно это и ввести в виде обязательной законодательной нормы", - сказал Козак. Путин уточнил, есть ли необходимость вводить такую жесткую меру. Вице-премьер отвечал, что пока нет.

Артемьев в интервью "Коммерсанту", комментируя вопрос, какие меры намерена принимать ФАС в связи с тем, что нефтяники не доводят до указанных 3% рост поставок топлива на внутренний рынок, сказал: "Многие заводы вышли в ремонт, что создает дополнительное давление, поэтому они должны немедленно переориентировать часть своих грузов, особенно по бензинам, на внутренний рынок. Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке - либо через биржу, либо через прямые поставки".

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"Мы направили всем нефтекомпаниям рекомендации и сказали, что необходимо немедленно принять меры по увеличению объемов производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах. Отклики очень разные. Некоторые говорят: мы работаем на свободном рынке и, куда хотим, туда и поставляем. Чтобы они так больше не думали, применяем более жесткие меры. Раз уж ты в нашей стране работаешь, должен некоторую часть поставить на внутренний рынок. По рыночным ценам. У нас бензин стоит значительно дешевле, чем в Европе, они туда перегоняют его, потому что им выгодно. Но законодательные инициативы будут приняты. Правительство уже поддержало такой подход. У нас много разных быстрых методов. Но зачем их применять? Я думаю, добрая воля гораздо лучше", - добавил Артемьев.

Отвечая на вопрос, к кому именно есть претензии, он уточнил: "Нам бы хотелось, чтобы все без исключения компании торговали на бирже по единым правилам. Этого до сих пор не делают ГК "Новый поток", "Таиф-НК", "НефтеГазХолдинг". Также есть потенциал по переориентации экспорта у "Сургутнефтегаза" и у того же "Таиф-НК".

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены на топливо в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок - на 3% по сравнению с показателями прошлого года.

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Теги: ФАС

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