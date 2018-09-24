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"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream

По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностей

"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Транснефть" в конце прошлой недели остановила поставки нефти на все три НПЗ группы New Stream Дмитрия Мазурова из-за отсутствия маршрутных поручений, пишет газета "Коммерсантъ"

Это значит, что New Stream не купила нефть для поставки на свои НПЗ, пояснил "Ъ" источник в отрасли.

"Это странное поведение, потому что простои в работе НПЗ ведут к дополнительным расходам, особенно если они продлятся более нескольких дней, тогда завод придется полностью перезапускать после остановки",— сказал он.

В группу входят три НПЗ — Антипинский, который 20 сентября запустил производство бензинов 5-го класса, а также Марийский и Афипский, которые пока бензин не производят, но которые New Stream планировала модернизировать. В отличие от крупных нефтекомпаний, у New Stream нет своих добывающих активов, поэтому группа закупает нефть на внутреннем рынке.

Поставки на крупнейший НПЗ группы Антипинский, а также на Афипский завод были прекращены 21 сентября, а на Марийский НПЗ — еще 17 сентября.

Один источник "Ъ" в отрасли предполагает, что у New Stream не хватает оборотных средств для покупки нефти, другой — что компания пытается добиться более выгодных условий ее покупки.

При этом в этом году поставки на Антипинский НПЗ уже неоднократно прерывались: в феврале вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов связывал это с "финансовыми проблемами" New Stream, тогда как группа объясняла перерывы ремонтами нефтепроводов. Один из источников "Ъ", близкий к одной из компаний, утверждает, что перебои поставок нефти происходят с конца прошлого года.

На данный момент остановка поставок нефти на заводы New Stream не влияет на снабжение топливом.

"В настоящее время НПЗ компании работают близко к заявленному плану на сентябрь, по которому произведут около 50 тыс. тонн автомобильного бензина и около 180 тыс. тонн дизельного топлива", - сказал глава департамента переработки Минэнерго Антон Рубцов. Он отметил, что "временные приостановки поставок на НПЗ New Stream связаны не с технологическими, а с коммерческими особенностями работы компании" и "в любом случае это не отразится на обеспечении внутреннего рынка топливом".

Чистый долг New Stream составлял $2,5 млрд на конец 2016 года, после этого данные не раскрывались. Основным кредитором группы является Сбербанк. Его представители ранее вошли в органы управления структур New Stream вместо экс-владельца газовой компании "Итера" Игоря Макарова. Он выходит из New Stream, его место займет новый собственник, возможно, это будут структуры, близкие к Сбербанку. Ранее банк уже стал владельцем "золотой" акции Антипинского НПЗ.

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Теги: New Stream, Транснефть
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