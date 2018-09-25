Индекс МосБиржи обновил максимум

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне растущей нефти, укрепления рубля и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, при этом индекс МосБиржи обновил исторический максимум.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2434,89 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 2435,27 пункта), индекс РТС - 1165,17 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар подешевел до 65,69 руб. (-0,15 рубля).

Выросли рублевые акции "Мечела" (+1,69%), "Транснефти" (+1,1%), "Распадской" (+0,8%), Сбербанка (+0,6%), "Башнефти" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Магнита" (+0,4%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "префы" "Россетей" (-1,2%).

В США индексы накануне в основном снизились, поскольку торговый конфликт между США и Китаем вошел в новую фазу, сообщает MarketWatch. Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду - ожидается, что руководство ЦБ объявит об очередном повышении процентных ставок.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снижается после выходных на 1%) на фоне сохраняющихся опасений относительно внешнеторговой политики США и мировой торговли в целом, но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%). Биржи Южной Кореи и Гонконга не работают во вторник в связи с государственными праздниками.

Тем временем, во вторник продолжает дорожать нефть на заявлениях ОПЕК+ о намерениях придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $81,53 за баррель (+0,4% и +3,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,29 за баррель (+0,3% и +1,8% в понедельник).

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, утром во вторник индекс МосБиржи может подрасти к 2435-2440 пунктам. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420 и 2410 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2450 и 2460 пунктов. Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 по Москве), но ключевым внешним индикатором останется динамика цен на нефть.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что наметившееся движение вверх по мировым ценам на нефть остается фактором поддержки для российских высоколиквидных бумаг. Вместе с тем, активность на рынках акций в целом в ближайшие дни может "охладиться" перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке и выступлением главы регулятора Джерома Пауэлла (в среду вечером).

Данные технического анализа указывают на сохранение восходящего краткосрочного тренда по индексу РТС, но заставляют говорить об увеличении рисков формирования перекупленности. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль, в краткосрочной перспективе возможно снижение спекулятивной активности по мере приближения даты объявления итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, главным фактором роста цен на нефть продолжает служить перспектива восстановления санкций против Ирана в начале ноября на фоне сильного мирового спроса. По итогам встречи стран ОПЕК+ было решено продолжать идти к 100%-ному выполнению плана добычи нефти (в прошлом месяце уровень выполнения составил 129%), не сдвигать целевые уровни нефтедобычи. Следующая встреча министерского комитета ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10-11 ноября.

Как результат грядущего восстановления санкций США против Ирана, которые сильно ограничат возможности для экспорта иранской нефти, Иран резко выступает против увеличения целевого уровня добычи. Планы увеличить добычу странами ОПЕК Иран охарактеризовал как попытку Саудовской Аравии присвоить себе иранскую долю мирового рынка нефти. В преддверии антииранских санкций импортеры уже сейчас сокращают закупки иранской нефти. По оценкам, Иран, начиная с апреля, теряет экспорт нефти в объеме около 900 тыс. баррелей в сутки. Влияние восстановления антииранских санкций на мировой рынок нефти - основная интрига предстоящих месяцев.

На графике индекса МосБиржи обращает внимание значительная "перекупленность" рынка на дневных таймфреймах. По индикатору MFI (индекс денежных потоков) такая перекупленность была в последний раз в середине июля 2017 года, после чего наблюдалась двухнедельная коррекция, отмечает эксперт.