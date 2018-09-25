Суд признал банк "Югра" банкротом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник по заявлению ЦБ РФ признал несостоятельным (банкротом) банк "Югра", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Суд отклонил ходатайства представителя учредителей банка о проведении экспертизы для определения рыночной стоимости активов банка по состоянию на дату отзыва лицензии, а также об истребовании у ЦБ РФ и временной администрации некоторых документов.

Представители ЦБ РФ, временной администрации и АСВ выступили против удовлетворения ходатайств.

Представитель ЦБ, выступая на заседании, ссылалась на вступившие в силу судебные акты, касающиеся дела о банкротстве "Югры". Речь идет о законности введения временной администрации в банк и об отзыве лицензии. В рамках этих дел, сказала она, исследовались и "признаны реальными" данные Банка России. По ее мнению, данные ходатайства "не являются правомерными и ведут к затягиванию процесса".

Представитель ЦБ РФ в начале заседания сообщила, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 196,7 млрд рублей, а обязательства - 198,3 млрд рублей. Разница составляла 1,6 млрд рублей. По данным временной администрации, активы на ту же дату составили 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей. "Дыра" в капитале составляла 143 млрд рублей.

По данным представителя учредителей банка, активы "Югры" на дату отзыва лицензии составляли 232,5 млрд рублей, а обязательства - 196,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на 28 июля 2017 года "дыра" в капитале "Югры" оценивалась в 2 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,1 млрд рублей. Тогда отрицательная разница между активами и обязательствами выросла из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд рублей - до 21,6 млрд рублей.

Крах "Югры"

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

Ранее, в мае, Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего руководства банка "Югра" о законности ввода в кредитную организацию временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Верховный суд РФ 24 сентября отказал в пересмотре дела.

Арбитражный суд Московского округа 20 августа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о законности отзыва у "Югры" лицензии на осуществление банковских операций.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".