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Экономика Крах банка "Югра"

ВС РФ не принял жалобу банка "Югра" на введение временной администрации и моратория

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ не принял кассационную жалобу банка "Югра" на решения судов нижестоящих инстанций о законности ввода в кредитную организацию временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, следует из материалов дела.

Банк подал такую жалобу в ВС РФ 24 июля 2018 года.

Арбитражный суд Московского округа в мае 2018 года оставил без удовлетворения аналогичную кассационную жалобу бывшего руководства банка "Югра". Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу "Югры" в январе текущего года. Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года признал законным введение временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Иск о признании незаконным этого решения Банка России был подан "Югрой" от имени бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева 24 июля 2017 года. По его мнению, на момент введения временной администрации в банке не было признаков отсутствия ликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.

В судах находятся еще два иска, связанных с "Югрой": банка к ЦБ РФ в связи с отзывом у него лицензии и Банка России о банкротстве кредитной организации.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

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Теги: ВС РФ, банк Югра

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