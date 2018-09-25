"Дыра" в капитале лишенного лицензии банка "Югра" составила 143 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Отрицательная разница между активами и обязательствами лишившегося летом 2017 года лицензии банка "Югра" составляет 143 млрд рублей, сообщил представитель временной администрации в ходе заседания суда по делу о банкротстве этой кредитной организации.

Активы, по данным временной администрации, составляют 56,3 млрд рублей, обязательства -199,3 млрд рублей. На дату отзыва лицензии активы банка оценивались в 196,7 млрд рублей, обязательства - 198,3 млрд рублей (то есть "дыра" составляла 1,6 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что на 28 июля 2017 года "дыра" в капитале "Югры" оценивалась в 2 млрд рублей, на 8 сентября - в 86,1 млрд рублей. Тогда отрицательная разница между активами и обязательствами выросла из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд рублей - до 21,6 млрд рублей.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.

Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".