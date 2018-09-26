Что произошло за день: среда, 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий, в частности, поэтапное повышение пенсионного возраста. Депутаты единогласно (385 "за") поддержали все поправки, инициированные президентом Владимиром Путиным к этому проекту закона.

- Президент Владимир Путин сменил глав трех российских регионов: Астраханской области, Кабардино-Балкарии, а также Приморского края, где пришлось отменять результаты губернаторских выборов.

- Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о наличии определенной напряженности в процессе определения границ республик.

- Брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан за участие в преступном сообществе. По данным СК, группировка занималась оформлением инвалидности за взятки.

- Центробанк назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид. Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.

- СМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным The Daily Telegraph, Руслан Боширов - это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя Центра стратегических разработок. На его место прочат главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

- Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве сестер Хачатурян. В качестве меры пресечения предлагается назначить запрет определенных действий.

- Ритейлер "Магнит" откажется от развития гипермаркетов, часть магазинов большой площади будут ребрендированы в магазины нового формата "Семейный плюс".

- Власти Челябинска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса. После закрытия старой свалки перевозчики отказались вывозить отходы на новую из-за возросших расходов на дорогу.

- Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский отпущен под подписку о невыезде. Его обвиняют по делу о растрате около 6 млн рублей из-за фиктивного трудоустройства сотрудников.

- Сбор предварительных заказов на первый в мире летающий автомобиль от американской компании Terrafugia, принадлежащей китайскому автоконцерну Geely, начнется в октябре этого года. Машина представляет собой гибридный бензино-электрический летающий аппарат. Его поставки заказчикам начнутся в 2019 году.